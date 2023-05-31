Dolar’da her gün yeni bir rekor kırılıyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Türk lirasındaki erime hız kazandı. Seçimden hemen önce 19,95 seviyesinde işlem gören dolar kuru, 29 Mayıs’ta 20,04’e çıktı. 30 Mayıs’ta güne 20,22 seviyelerinde başladı, 20,40’a kadar tırmandı.
Bugün sabah saatlerinde 20,77’i gören dolar kuru, saat 09.25 itibariyle ise dolar 20 lira 67 kuruşa oturdu. Euro/TL ise sabah saatlerinde 22,35 seviyesinden işlem gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz hafta ihracatçılarla yaptığı toplantıda kurun düşük kalmasından şikayet eden iş adamlarına, “Merak etmeyin seçimden sonra 26-27 TL bandına oturacak.” dediği ileri sürülmüştü.
Uluslararası kredi derecelendirme ve bankaların raporlarına göre rejim, ‘düşü faiz’e dayanan ‘yeni Türkiye ekenomi modeline’ devam ederse dolar yıl sonunda 28 liranın üzerine çıkabilir.