Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz yumurtlayan tavuk da krizde! /02 Haziran 2020 11:25

Döviz yumurtlayan tavuk da krizde!

Yeni tip Koronavirüs salgını Türkiye'nin en önemli döviz geliri kalemi ihracatı vurdu. İhracat mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,9 düştü. Aynı dönemde ithalat yüzde 27,7 geriledi. İhracat üç aydır serbest düşüşte. Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü dikkate alındığında ihracat gelirlerinin azalması Türkiye'de ekonomik krizin daha da derinleşmesi anlamına geliyor.

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Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracat mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,9 düştü. Aynı dönemde ithalat yüzde 27,7 geriledi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracat mayısta yüzde 40,9 düşerek 9 milyar 964 milyon dolar seviyesine indi. Dış ticaret açığı mayısta 3 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

AB DARALDI, İHRACAT SERT DÜŞTÜ

İhracat martta yüzde 18, nisanda yüzde 41 azalmıştı. İhracat düşüşünde Türkiye'nin ana ihraç pazarı (yüzde 52) olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde milli gelirin Korona salgını sebebiyle yüzde 7'ye yakın daralması etkili oldu.    
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