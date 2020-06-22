DSÖ uyardı: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde

Salgının başlangıcından bu yana tüm dünyada 8,7 milyondan fazla insanın koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildiren DSÖ, bu zaman zarfında 461 binden fazla insanın daCOVID-19 hastalığından hayatını kaybettiğini duyurdu. Bundan önce bir günde en yüksek artış, 18 Haziran'da tespit edilen 181 bin 232 vaka sayısı ile kayıtlara geçmişti.













Brezilya'da vaka sayısı bir milyonu geçti





Son dönemde salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen Brezilya'da, resmi rakamlara göre toplam vaka sayısı bir milyonu, COVID-19 hastalığından ölenlerin toplam sayısı da 50 bini aştı. Güney Amerika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya çapında en fazla enfeksiyon ve ölüm vakasının yaşandığı yer durumunda. Ancak bazı uzmanlara göre test kapasitesi düşük olan ülkede gerçek rakamlar açıklananın çok daha üstünde.









AB ikinci dalgaya hazırlanıyor





Avrupa Birliği'nde (AB) ise hastaneler hızlı eğitimlerle, ikinci bir enfeksiyon dalgasına daha fazla personelle hazır olmak için çalışmalar yapıyor. Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin müstakbel (ESICM) başkanı ve İtalya'nın Milano kentindeki bir hastanenin yoğun bakım şefi Maurizio Cecconi, "Bir sağlık ordusuna ihtiyacımız var" diyerek, "yeniden büyük bir dalga gelirse, İtalya'da yakın bölgelerden doktor ve hemşireleri seferber etmeye hazır olmalıyız. Bu ilk dalgada yapılmadı" ifadesini kullandı.





ESICM'nin halihazırda başkanlığını yürüten Josef Kesecioglu ise, çok sayıda tıp ve bakım elemanının ilk dalga esnasında COVID-19 hastalarıyla ilgili hızlı bir eğitimden geçtiğini, olası bir ikinci dalgadan önce bu eğitimin daha detaylı olması gerektiğini belirtti.