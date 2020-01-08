Samanyolu Haber /Dünya / 'Dün gece Amerikalılara bir tokat attık' /08 Ocak 2020 11:09

'Dün gece Amerikalılara bir tokat attık'

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırısının ardından ilk kez açıklama yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, "Dün gece onların (Amerikalıların) yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

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Ayetullah Ali Hamaney, 'manevi oğlu' olarak anılan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırının ardından ulusa sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçti. Hamaney, "Dün gece onların (Amerikalıların) yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil" dedi.

Sputnik ajansında yer alan haberde Hamaney, şu ifadeleri kullandı; "Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz. Bugün de insanlar bunu gördü. İran’daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Asıl olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor."

ABD'nin bölgede savaşlara, ayrışmaya ve yıkıma yol açtığını söyleyen dini lider, 'bölgedeki yozlaşmış Amerikan varlığı son bulmalı' vurgusunu yaptı.

Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra 'intikam' sözü veren İran, dün gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze attı. 
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