Dünya koronavirüs ilacı için sıraya girdi

"BÜTÜN VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ"





ABD DE GARANTİLEDİ





AVRUPA’DA DA HAREKETLİLİK BAŞLADI





TÜRKİYE’NİN HAMLESİ MERAKLA BEKLENİYOR





SEMPTOMLARDAN SONRA ALINIYOR





"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK"





2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan koronavirüsüne karşı bilim dünyası yoğun mesai harcamaya devam ediyor.İlaç ve biyoteknoloji şirketleri koronavirüsüne karşı çok kısa bir süre içinde hem geleneksel inaktif aşı hem de mRNA teknolojisini kullanan aşıyı geliştirse de kamuoyu ilaç tedavisini beklemeye devam ediyor.Geçen hafta ABD merkezli ilaç şirketi Merck & Co tarafından yapılan açıklamada geliştirilen ve ağızdan alınan antiviral hapın koronavirüsüne yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilmişti.Bu açıklama uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ABD’de izinleri için başvuru yapılan “molnupiravir” isimli ilacın fiyatının ise 700 dolar (yaklaşık 6.200 TL) olduğu duyurulmuştu. Covid-19’a karşı oral yoldan alınan ilk ilaç olan Molnupiravir’in tüm varyantlara karşı etkili olduğu belirtildi.Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın aktardığına göre; bugün yapılan yeni bir açıklamada Merck & Co, Singapur ile ilaç anlaşması yapıldığını duyurdu. Virüsün genetik kodunda soruna yol açmak için tasarlanan Molnupiravir, için Singapur yönetimiyle anlaşıldığı açıklandı.Singapur Sağlık Bakanlığı anlaşmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşmazken kaç doz satın alındığına dair bir bilgi verilmedi.Öte yandan koronavirüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan ve bir dönem sınırlarını bile kapatan Avustralya da Merck & Co’nun geliştirdiği haplardan satın alındığını duyurdu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 300 bin doz satın aldıklarını açıkladı.Bu ülkelerin yanı sıra Güney Kore, Tayvan ve Malezya’nın da Merck & Co ile görüştüğü ve pazarlığın devam ettiği de kaydedildi.Covid-19 ilacı için arka arkaya gelişmeler yaşanırken Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum’un da konuyla ilgili açıklaması gündem oldu. Güney Kore Başbakanı, Merck & Co’nun geliştirdiği Covid-19 ilacından 20.000 satın aldıklarını açıkladı. Güney Kore böylelikle Asya’daki koronavirüsü ilacı yarışında yerini aldı.Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, “Şu an yaklaşık 40.000 kişiye yetecek kadar ilaç için bütçe ayırdık. 20.000 doz için ön anlaşma yaptık” dedi. Güney Kore Başbakanı, diğer şirketlerin geliştirdiği antiviral ilaçları alabileceklerinin de sinyalini verdi.Asya ülkelerinin yanı sıra ABD de ilaç için sıraya girdi. ABD hükümetinin Merck & Co’nun koronavirüsü ilacı için 1.7 milyon adet almak için anlaştığı duyuruldu.Washington’ın bu ilaçların tanesi için 700 dolar ödeyeceği kaydedildi.Koronavirüsü aşılama sürecini dünyanın geri kalanına göre daha hızlı sürdüren Avrupa ülkelerinde de Merck & Co’nun ilaçları gündeme gelmeye başladı.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bugün düzenlediği basın toplantısında Covid-19 ilacı için ülke içinde bazı görüşmeler yapılacağını duyurdu.Spahn, “Almanya her zaman etkili Covid-19 tedavi yöntemlerini garantiye alıyor. Merck’in geliştirdiği Molnupiravir’i almamıza gerek olup olmadığına göre görüşmeler yapacağız” dedi.Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.Bugün saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Fakat bu kritik toplantıda vaka sayısındaki son durumun görüşüleceği ve üçüncü doz Covid-19 aşısının ele alınacağı açıklandı.Merck'in yaptığı araştırmada; semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde “molnupiravir” ilacını alan deneklerin, “plasebo” alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı açıklandı.Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli araştırmacısı Amesh Adalja, “Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral tablet tüm oyunun kurallarını değiştirir” ifadelerinde bulundu.Mevcut tedavi seçenekleri arasında Gilead Sciences Inc'in (GILD.O) aşılanmış antiviral remdesivir ve jenerik steroid deksametazon ilaçlarının yer aldığı ifade edilirken, bunların genellikle hastaneye yatış sonrası hastaya verildiği bilgisi paylaşıldı.Merck CEO'su Robert Davis Reuters'e verdiği demeçte, “Bu, COVID-19'un nasıl yönetileceği konusundaki bakış açımızı değiştirecek” ifadelerinde bulundu. Mevcut tedavilerin “yoğun ve lojistik açıdan zor olduğunu. Basit bir ağızdan alınan hapın bunun tam tersi olacağını” sözlerine ekledi.Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli araştırmacısı Amesh Adalja da “Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral oyunun kurallarını tamamen değiştirecek” ifadelerinde bulundu.Merck'in hisselerinin, faz 3 denemeleri sonunda yüzde 9 oranında arttığı belirtildi.