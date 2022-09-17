Samanyolu Haber /Dünya / “Dünyanın en yüksek konutu” rekor fiyatla satışta /17 Eylül 2022 12:36

“Dünyanın en yüksek konutu” rekor fiyatla satışta

ABD'de "dünyanın en yüksek konut binası" etiketiyle bilinen çarpıcı bir apartman dairesi, 4,5 milyar TL'lik (250 milyon dolar) yüksek fiyat etiketi ile bir kez daha rekor kırarak "ülkenin en pahalı mülkü" unvanını taşıyor.

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ABD’nin New York şehrinde, Central Park Tower olarak bilinen gökdelen, Manhattan’da Milyarderler Sırası’nda yer alıyor ve 2020’de sona eren inşaatının ardından 473 metre yüksekliğiyle “dünyanın en yüksek konut kat mülkiyeti” rekorunu kırdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, gökdelen şimdi bir kez daha gündem oluyor, bu sefer de satış fiyatıyla.

Lüks yapı satılırsa, yüksek fiyatı onu ülkenin bugüne kadarki en pahalı mülkü haline getirecek ve lüks çatı katı, caddenin karşısındaki 220 Central Park South’ta 4,3 milyar TL’ye (238 milyon dolar) satılan önceki konut satışını geçecek.

YEDİ YATAK ODASI BULUNUYOR
Son iki yılda, ultra yüksek fiyatlarla satılan evlerde bir artış oldu. Dokuz rakamlı anlaşmalar New York City, Miami, Malibu ve Palm Beach, Florida’da gerçekleşti; Bu nedenle, en pahalı mülkün New York’ta ortaya çıkması pek şaşırtıcı değil.

Çarpıcı çatı katı, yedi yatak odasına sahiptir ve toplamları 1625 metre kareden fazladır. Katları birbirine bağlayan spiral bir merdiven de yine güzel manzarayı sakinlerine sunuyor.

Son derece lüks daire Central Park ve Hudson ile Doğu nehirlerine bakarak şehrin etkileyici manzaralarını sunuyor.
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