Ekonomik kriz piyasaları altüst etti: Kapanan şirket sayısında büyük artış

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 49,2 yükselerek 2 bin 759'a ulaştı. Nisan ayında 1849 şirket kapanmıştı.





Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 37,5 artarken kooperatif sayısında yüzde 16,7, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60 azalış gerçekleşti.





BirGün'de yer alan habere göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisan ayına kıyasla yüzde 57,3 artışla 6 bin 405'ten 10 bin 72'ye çıktı.Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı yüzde 37,5??????? artış gösterdi.Kurulan şirket sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artış olurken kooperatif sayısı yüzde 4,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 9,9 azaldı.Geçen ay kurulan 748 yabancı ortak sermayeli şirketin 456'sı Türkiye, 36'sı İran, 26'sı Azerbaycan ortaklı.İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 69'u anonim, 679'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 428'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 162'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 152'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67'si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.