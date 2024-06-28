Özgür Özel'den 'erken seçim' açıklaması: Tarih verdi

Anayasaya tam uyum, kanunlara tam uyum, AİHM kararlarına tam uyum. Bunları talep etmek benim görevim. Ha bunları yapmıyorsa kendileri normalleşmiyorsa bırakalım onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar."





Vergi yükü ve satın alma gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşların ekonomik açıdan oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Özel, "Az kazanandan az vergi alınırsa herkes rahat bir nefes alacak" dedi.





Sığınmacı meselesinin çözümü için Suriye'deki savaşın bitmesi gerektiğini vurgulayan Özel, gerekirse bunun için sorumluluk da alacağını söyledi. Özel, "Esad'ın Türkiye'deki TSK varlığına ilişkin sözleri var, bunu diyalog kanalından çıkarıyor. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartlar neyse konuşulmalı. Türkiye'de doğmuş 1 milyon Suriyeli varsa ilerleyen yaşlarda Türkiye'ye gelmek için vize kolaylığı sağlanabilir. Gerekirse Esad ile ilk ben görüşebilirim" diye konuştu.





30 Haziran Pazar günü Gebze'de düzenlenecek 'Büyük emek mitingine' herkesi davet eden Özel, mitingin ana sloganının 'Geçinemiyoruz' olduğunu söyledi.







CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisini de değerlendiren Özel, "Aramız gayet iyi. Daha dün Yaşar Yakış'ın cenazesi için Meclis'e geldi. Önceki genel başkanlarımızla da sık sık bir araya geliyoruz" dedi.





1 Temmuz'da ilk duruşması görülecek Sinan Ateş davasına ilişkin Ayşe Ateş ile yaptıkları görüşmeleri de değerlendiren Özel, "Biz Ayşe Ateş'in yanındayız. Soruşturma kime kadar giderse gitsin sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Ayşe Ateş adalet istiyor, kocasının kanı yerde kalmasın istiyor. Tetiği çeken zaten cezayı alacak ama asıl katiller kimse o ceza alsın istiyor" ifadelerini kullandı.







CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.Normalleşme sürecinin bitip bitmediğine ilişkin konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:"Normalleşme süreci bitmez. Normalleşme bizim birinci parti olma sorumluluğuyla ortaya koyduğumuz özgüvenli ve inandığımız bir süreç. Normalleşmenin özeti şudur: Normal demokrasilerde ne varsa onu talep etmek ve muhalefet olarak üstüne düşeni yapmaktır. Selamlaşmak, konuşmak, müzakere etmek. Normal demokrasilerde olanı talep etmek.BirGün'e yaptığı 'erken seçim' açıklamasını da değerlendiren Özel, şöyle konuştu:"Parlamentoda 360 oy gerekiyor. Erken seçim şu anda teknik olarak mümkün değil. Şartlar böyle giderse önümüzdeki yıl talebi dillendiririz. İki buçuk yıl olduğunda erken seçimi isteriz."Vergi sistemini de eleştiren Özgür Özel, vergi sisteminin 'az kazanandan az, çok kazanandan çok' şeklinde olması gerektiğini ancak mevcut sistemde dolaylı vergiler nedeniyle adaletsizlik yaşandığını söyledi.Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirileceğini ifade eden Özel, "Ben sosyal demokrat olarak sığınmacılara gayriinsani davranılmasını doğru bulmam ama sığınmacı meselesinin çözülmeden bekletilmesini de doğru bulmam. Suriye'nin egemenlik haklarına saygı duymalı ve devlet dışı aktörleri muhatap almamalıyız" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'nin gri listeden çıkmasına işaret ettiği 'Başardık' paylaşımı hakkında da konuşan Özel, "Yıllardır uğraşıyoruz gri listeden çıkılmasıyla ilgili. Bu son derece olumlu bir şey çünkü bu listede yer almak utanç vericiydi. Normali budur" dedi.