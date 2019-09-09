Samanyolu Haber /Sağlık / Elektronik sigara dehşeti! /09 Eylül 2019 22:54

Elektronik sigara dehşeti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik sigaraya bağlı olduğu düşünülen "esrarengiz bir akciğer hastalığından" ötürü şu ana kadar beş kişinin öldüğü kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) elektronik sigaradan kaynaklandığı düşünülen ve nisanın ortasından beri görülen, ancak henüz tıbbi olarak teşhis edilemeyen hastalığa bağlı ölümlerle 450 muhtemel vakanın soruşturma altına alındığı kaydedildi.

Benzer semptomlarla hastaneye başvuran hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu açıklandı.

AKUT AKCİĞER HASTALIĞINA DAİR AYRINTILAR...

Hastalığın en sık görüldüğü eyaletlerdeki doktorlarla sağlık görevlilerinin kaleme aldığı New England Journal of Medicine adlı bilimsel yayında yer alan çalışmada akut akciğer hastalığına dair ayrıntılar paylaşıldı. 

Independent Türkçe'nin haberine göre yetkililer hastalığa yol açan sebebin henüz bilinmediğini söylese de hastalığın bir tür solunum yolu tahribatına benzediğini ve vücudun solunan yakıcı bir maddeye tepki verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Diğer yandan Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) hastalardan örnekler toplayarak bu kişileri aralarında THC (tetrahidrokannabinol) isimli nikotinin de bulunduğu çeşitli kimyasallarla test etti. 

Hastaların büyük bir kısmının elektronik sigara cihazlarında bulunan "THC" isimli marijuana etken maddesi içeren ürünler kullandığı tespit edildi.

E VİTAMİNİ KAYNAKLI BİR YAĞLA BAĞLANTILI MI?

Uzmanlar hastalığın, marijuana barındıran ürün örneklerinde E vitamini kaynaklı bir yağla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nde (CDC) Enfeksiyonsuz Hastalıklar Müdür Yardımcısı Vekili Ileana Arias, "Gittikçe daha net bir anlayış geliştiriyoruz ve soruşturma da gittikçe daralıyor." dedi.

Hastalığın salgın nitelikte olmadığını kaydeden CDC buna yol açan sebebinse ortak olduğunu tahmin ediyor.

CDC'nin başkanlarından Dana Meaney-Delman, "Kimyasala maruz kalmanın bu hastalıklarla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

NEFES ALMADA ZORLUK VE GÖĞÜS AĞRILARI...

Hastalığın semptomları arasında nefes almada zorluk ve göğüs ağrıları bulunuyor. Bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlerin yer aldığı da belirtiliyor. 

Ancak hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Yetkililer hastalığın sebebi anlaşılana kadar elektronik sigara kullanmama çağrısı yaptı.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.

ABD'de daha önce iki kişi de elektronik sigaraların yüzlerinde patlamaları sonucu hayatını kaybetmişti.
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