Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'ın şirketi onay aldı: Beyin çipi deneyleri başlıyor /20 Eylül 2023 11:36

Elon Musk'ın şirketi onay aldı: Beyin çipi deneyleri başlıyor

Elon Musk'ın Neuralink şirketinin beyin implantı denemesi için insan alımı onaylandı. Şirket, bağımsız inceleme kurulundan yeşil ışık aldıktan sonra deneysel cihazını test edecek felçli insanlar arıyor.

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Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını açıkladı.

Şirket, deneysel cihazını altı yıllık bir çalışmada test etmek için felçli insanlar arıyor.

Neuralink, beyin sinyallerini toplayıp analiz edebilen bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştiren birkaç şirketten biri.


NÖROBİLİMCİLER ENDİŞELİ

Ancak Musk'ın, insanların yapay zekaya ayak uydurmasına yardımcı olmak için her şeyi kapsayan bir beyin bilgisayarı geliştirme vaatleri şüphe uyandırdı ve nörobilimciler ve diğer uzmanlar arasında etik endişelere yol açtı.

Geçen yıl, Gıda ve İlaç İdaresi şirketin insan deneylerini hızlandırmak için yaptığı talebi reddetti, ancak Mayıs ayında Neuralink'i bir cihazın klinik çalışmalar için kullanılmasına izin veren bir araştırma cihazı muafiyeti (IDE) için onayladı.


NEURALINK, DENEYE UYGUN HASTALAR ARIYOR

Neuralink, dikey omurilik yaralanması veya ALS nedeniyle kuadriplejisi olan hastalar aradığını söylüyor.

Katılımcılara, sadece düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak amacıyla, beynin hareketi kontrol eden bir bölgesine tescilli bir robot kullanılarak cerrahi olarak bir BCI implante edilecek. Yapılan açıklamaya göre çalışma, teknolojinin güvenliğini ve işlevselliğini değerlendirecek.

HAYVANLARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU SÖYLENDİ

Şirketin eski çalışanları hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hakkında, cihazın domuzlara yanlış pozisyonda yerleştirildiğini ve bunun da hayvanların ölümüne neden olduğunu söyledi.

İddialar, Tarım Bakanlığı'nın hayvan istismarı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın biyolojik tehlikeli maddelerin eyalet sınırları ötesinde yanlış kullanımı ile ilgili soruşturmaları da dahil olmak üzere çeşitli soruşturmaları tetikledi.

Şirket, denemenin ne zaman ve nerede yapılacağı ya da kaç katılımcıyı kapsayacağı konusuna açıklık getirmedi.

Cihazın insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlanırsa, deneme dışındaki hastalar için onaylanması yine de yıllar alabileceği kaydedildi.
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