Emekli albayı dolandırdılar

Emekli pilot albay Gürtaç Kayapınar (50), yatırım amacıyla Arnavutköy'den arsa almak istedi.





3 yılda 1 milyon 95 bin lira ödemesine rağmen tapusunu alamayan Kayapınar dolandırıldığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gürtaç Kayapınar'ın avukatı şikâyet dilekçesinde, "Emekli tuğgeneral dolandırıcılara 1 milyon TL kaptırdı: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar." ifadeleri dikkati çekti.





ARNAVUTKÖY'DE 7 BİN METREKARE KELEPİR ARSA!





Halen sivil bir havayolu şirketinde pilot olan Gürtaç Kayapınar bir yakını vasıtasıyla Mustafa Tunç ile tanıştı. Tunç nakit parası olduğunu öğrendiği Gürtaç Kayapınar'ı hemşehrisi Erkan Topçu ile tanıştırdı.





Erkan Topçu ve Mustafa Tunç zamanla Kayapınar'ın kendilerine güvenmelerini sağladı.





Emekli pilot albay Gürtaç Kayapınar iki kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Tunç, 2017 yılı haziran ayında Topçu'yla birlikte Gürtaç Kayapınar'ın yanına gelerek Arnavutköy'de 7 bin metrekare kelepir bir arsa olduğunu, bedelini 950 bin liraya düşürebildiklerini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) idare ettiği Arnavutköy Belediyesi'ne ait arsayı Milli Emlak'tan satın alabileceklerini söyledi.





Tunç ile Topçu'ya inanan Kayapınar da 3 yılda peyderpey 1 milyon 95 bin lira ödeme yaptı. Gürtaç Kayapınar parayı yatırdığı halde bir türlü tapunun çıkmaması üzerine ödediği paraları geri istedi.





Erkan Topçu ve Mustafa Tunç, ortadan kayboldu.





Avukat dava dilekçesine banka dekontlarını da ekledi.