Emekliye ayrılırsa 882 bin lira ikramiye, 35 bin lira emekli maaşı alacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, emekli olması halinde 882 bin lira ikramiye alacağı ve emekli maaşının aylık 35 bin lira olacağı hesaplandı.







Diyanet İşleri’nin emekli olmak isteyen personeller için hazırladığı tabloya göre Ali Erbaş’a haziran ayına kadar emekli olması durumunda 882 bin lira ikramiye, 35 bin lira emekli maaşı verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz imzasıyla 18 Ocak’ta Diyanet’in ilgili birimlerine “Emekli maaşı, ikramiyeler ile hizmet borçlanması tutarları” konulu yazı gönderildi. Söz konusu tabloda “1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli emekli maaş ve ikramiyeler ile borçlanma tutarlarının gösterildiği” belirtildi.





Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre Diyanet’te 40 yıl görev yapmış Diyanet İşleri Başkanı’na, emekli olması durumunda 35 bin lira emekli maaşı, 882 bin lira da emeklilik ikramiyesi ödenecek. 1981’de üniversite öğrencisiyken imamlık yapmaya başlayan Başkan Ali Erbaş’ın, görevde 40 yılı tamamladığı biliniyor.





DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI’NIN İKRAMİYESİ 750 BİN, MAAŞI 28 BİN

Yeni kurulan Diyanet Akademisi Başkanı’na 28 bin 351 lira emekli maaşı ve 749 bin lira emeklilik ikramiyesi verilecek. 40 yıl hizmet süresine sahip, Ankara, İzmir ve İstanbul il müftülüğü yapmış isimler ise 19 bin 874 lira emekli maaşı alacak.





Diğer büyükşehir belediyelerinde müftülük yapanlar için emekli maaşı 18 bin 521, büyükşehir statüsünde olmayan illerde il müftülüğü yapanlar için de emekli maaşı 18 bin 70 lira olacak. Bu üç kategorideki müftülerin tamamının emekli ikramiyesi ise 618 bin lira olarak hesaplandı.