“En acil ihtiyaç çadır, uyku tulumu ve ısıtıcı”

Hatay’ın Akdeniz kıyısındaki ilçesi Arsuz'da deniz kıyısında tek katlı veya iki katlı evlerde hasar olmadığı görülüyor. Ancak çok katlı ve daireli apartmanlar ise enkaza dönüşmüş veya ağır hasar almış durumda.VOA'dan Yıldız Yazıcıoğlu'nungöre, Arsuz'daki kamu kuruluşlarına ait kamp yerleşkeleriyle askeri dinlenme tesisinde ise sorun olmadığı belirtildi.Kıyı şeridindeki evlerin çoğunlukla yazlık amaçlı kullanıldığı için kıyı bölgesinde fazla can kaybı olmadığı kaydedildi.Arsuz Kaymakamlığı, "Temel insani yaşam malzemesi ihtiyacı olan vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını Uluçınar Askeri Kampı'ndan ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinden karşılayabilirler" bilgisini paylaştı. Bu bölgede jandarma yerleşkesi bulunduğu için depremzedelere burada aş evi hizmeti de sunulduğu ifade edildi.Evleri yıkılan bölgedeki köylüler seralarda kalıyor, başka yere gitmek istemiyorlar.Bir yandan gönüllüler de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışıyor.Arsuz’un Konacık köyüyle ilçe merkezi arasındaki bir çiftlik evinde yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardımlar gönüllüler grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor.Köylülere yapılacak yardımları planlayarak araçlarla dağıtan grubun güvenliğini ise jandarma yapıyor.CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ailesinin Arsuz’daki çiftlik deposu köylere dağıtılacak yardımların kadın-erkek,çocuk giysileri ve diğer ihtiyaç kategorilerine ayrıştırıldığı bir merkeze dönüştürülmüş durumda.Kuru gıdalar ise tıpkı Ramazan kolilileri gibi 4-6 kişilik ailelere yetecek şekilde hazırlanıyor.Burdaki gönüllü grubun sözcülüğünü yürüten Arsuzlu Lidya Selci Mulhim VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Arsuzlu bir gönüllüyüm. Burda özellikle Gözcüler ve Konacık köyleri hasarlı ama nispeten daha iyi durumda görünüyor. Arsuz’un bu köylerine ihtiyaç kategorilerine göre araçlarla yardımlar ulaştırıyoruz. Köylüler evleri yıkılmış olduğu için eğer serası varsa seralarda kalabiliyor.Serası yoksa durum daha vahim, ya arabalarında ya da kendi imkanlarıyla yaptıkları tentlerde kalmaya çalışıyorlar. Tarımla uğraşan köylülerimiz hırsızlık korkusuyla evlerinin bahçelerinden ayrılmak istemiyor. Bu nedenle Arsuz’un en acil ihtiyacı çadır, uyku tulumu ve ısıtıcı. Yurt iiçi ve yurt dışından yardımlar geliyor ama bu temel ihtiyaçlar için elimize çok az malzeme ılaştı. Gıda ve giyside hiçbir sorun yok. O yardımlar fazlasıyla geldi. Yalnız yardım gönderenlerden çok rica ediyoruz, giyilebilecek köy şartlarında giysilerini göndersinler ve bu giysileri kadın-erkek, çocuk şeklinde gri kolilerde göndersinler. Civar köylerden kendi araçlarıyla yardım almaya gelenleri 5’er kişilik gruplarla depo içine alarak tam ihtiyaçları neyse onları seçmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.Bölgedeki Angelina adlı fırının sahibi Esra Karaçaylıoğlu da, deprem günü tek katlı fırın sağlam kaldığı için hemen ekmek üretmeye devam ettiklerini söylüyor.Karaçaylıoğlu, insanların biraz da korkuyla her zamankinden daha fazla ekmek almak istediklerini, ihtiyaç sahibi olanlar için de uygulamaları olduğunu belirtiyor.