Samanyolu Haber /Sağlık / En iyimser tahminle bile 1 yıldan önce zor /14 Mayıs 2020 12:51

En iyimser tahminle bile 1 yıldan önce zor

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), yeni tip Koronavirüs aşısı için farklı şirketler ve kuruluşlardan gelen açıklamalara temkinli yaklaşıyor.

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Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), en iyimser bir tahminde bile yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilecek muhtemel bir aşının yaklaşık bir yıldan önce onay alamayacağını kaydetti.

EMA'nın aşı departmanının başı Macro Cavaleri, aşının eylül ayına kadar hazır olabileceği iddialarını inandırıcı bulmadığını ifade etti.

"1 YILDAN ÖNCE İMKÂNSIZ"

Cavaleri, "Aşı üretimine sıfırdan başlanması gerekiyor. İyimser olamak gerekirse aşı bir yıl içinde hazır olabilir. Yani 2021'de." dedi.

İlk defa 12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni tip Koronavirüs vak'a sayısı 4 milyon 340 bini aştı. Şu ana kadar virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bini geçti. 
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