Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter son zaferini Melek İpek’e adadı /26 Mart 2021 12:11

Enes Kanter son zaferini Melek İpek’e adadı

NBA’de Portland, geçen sezon Doğu Konferansı’nın şampiyonu olan Miami’yi evinde 125-122 yendi. Enes Kanter, 18 sayı 16 ribaund ile bu sezonun 25. double-double’ına imza attı. Maçın oyuncusu olan Enes Kanter, galibiyeti İş adamı Akın İpek’in annesi hayırsever Melek İpek’e adadı.

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MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA 

NBA’de Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı’nı geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Miami Heat’i deplasmanda mağlup ederken, CJ McCollum ve  Enes Kanter maça damga vuran isimler oldu. CJ maçın ilk çeyreğinde 21 sayı atarken karşılaşmayı da 35 sayı, 8 asistle tamamladı. Enes Kanter ise 33 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 16 ribaund, 1 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile mükemmel bir performans sergiledi. Bu sezon 25. double-double’ına imza atan NBA yıldızı, +21 verimlilik puanıyla bu alanda parkenin zirvesinde yer aldı. Enes Kanter, Portland Trail Blazers’in tarihinde iki maçta toplam 19 hücum ribaundu alan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

NBA ANALİSTİ; KANTER  HÜCUM RİBAUNDUNDA NBA’NİN EN İYİLERİNDEN

Enes Kanter Kariyerinde aldığı 2070 hücum ribaundu ile 75 yıllık NBA tarihinde 88. sıraya kadar yükseldi. NBA Analisti Lamar Hurd, Enes Kanter’in NBA’nin en İyi hücum ribaundu alan oyuncularından birisi olduğunu yazdı. Twitter hesabından video yayınlayan Lamar Hurd, maçları bütün olarak yorumladığını ve genellikle oyuncu analizi yapmadığını, ancak Enes Kanter’in oyuna değer kattığını ve farklı şeyler ortaya koyduğunu belirtti. Bu farklılıkların kimi zaman çılgınca olduğunu söyleyen Lamar Hurd, Enes’i diğer pivotlardan ayıran özellikleri de anlattı.



ZAFER MELEK İPEK İÇİN
Enes Kanter, sosyal medya hesabından attığı tweetle Miami Heat galibiyetini, Akın İpek’in annesi hayırsever Melek İpek’e adadı. İpek ailesinin Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birine sahip olduğunu, 2015 yılında bu şirketlere hukuksuzca el konulduğunu ifade eden Enes Kanter, Melek Anne’nin oğullarından birisinin (Tekin İpek) cezaevinde olduğunu, diğer oğlunun (Akın İpek) ise ülkeden ayrılmak zorunda bırakıldığını yazdı.
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