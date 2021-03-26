Enes Kanter son zaferini Melek İpek’e adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA





NBA’de Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı’nı geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Miami Heat’i deplasmanda mağlup ederken, CJ McCollum ve Enes Kanter maça damga vuran isimler oldu. CJ maçın ilk çeyreğinde 21 sayı atarken karşılaşmayı da 35 sayı, 8 asistle tamamladı. Enes Kanter ise 33 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 16 ribaund, 1 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile mükemmel bir performans sergiledi. Bu sezon 25. double-double’ına imza atan NBA yıldızı, +21 verimlilik puanıyla bu alanda parkenin zirvesinde yer aldı. Enes Kanter, Portland Trail Blazers’in tarihinde iki maçta toplam 19 hücum ribaundu alan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.



