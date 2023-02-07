Erdoğan 3 aylık OHAL ilan etti

Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir depreme uyandı. Beraberinde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.





Son bilgiler, depreme dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:





''Uzmanlar deprem için ''Dünyada örneği yok'' diyor. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız.





Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.





Halihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimizle, destek personeli enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve dışından ekiplerle sayı her geçen saat artıyor. Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır. TSK'mız binlerce personelinin yanı sıra 10 gemisi, 54 kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır.