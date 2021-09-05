Erdoğan Bayraktar’dan bir imalı paylaşım daha

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur” ve “Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” çıkışının ardından sosyal medyadan imalı paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor.



Bayraktar, sosyal medya hesabında hiçbir yorumda bulunmadan Ayşe Tunalı'nın ‘Dereler Çağlar Oldu' klibini paylaştı. Söz konusu klipte,



Dereler çağlar oldu

Gözlerim ağlar oldu

Bir yare gönül verdim

Meskenim dağlar oldu

Yaktın yandırdın beni

Çapkın aldattın beni”



sözlerinin olması dikkat çekti.



DUALI PAYLAŞIM



Erdoğan Bayraktar, bir önceki paylaşımında ise Arafat'ta Vakfe duasından bir bölüm paylaşmıştı. Bayraktar'ın duadan paylaştığı bölüm şu şekilde:



“İçimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil tevazuyu, diğergamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bizlere lütfeyle Allah'ım!”