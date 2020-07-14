Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gitti! /14 Temmuz 2020 15:30

Erdoğan ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gitti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 4'üncü yıl dönümünde hâlâ cevap bekleyen iki kritik soruyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltti.

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SAMANYOLUHABER- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden önceden haberdâr olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın darbenin olacağını bildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gider niye saklanır Marmaris'te? Sen neden Marmaris'te saklandın? Çünkü darbenin olacağını biliyorsun. Ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gittin. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı? Sözcü gazetesine. Vay efendim benim orada olduğumu niye yazdı?Yazar, o onun görevi." dedi.

HAKAN FİDAN VE HULUSİ AKAR KOMİSYON'DAN  KAÇIRILDI

Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun kritik kişilerin ifadesini alamadığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "AKP'ye oy verenlere seslenmek isterim. Bu komisyona iki kişinin gelmesini Erdoğan yasakladı. Bu iki kişi çok önemliydi. Birisi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı (Hakan Fidan), ötekisi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. İkisi de olayın ayrıntılarını biliyor. Erdoğan bu iki isme neden yasak koydu?" sorusunu yöneltti. 

RAPOR NİYE YAYIMLANMIYOR?

"Milletin seçtiği milletvekillerinin önüne atamayla gelmiş iki kişiyi çıkartmadı." diyen Kılıçdaroğlu, "Darbe girişiminin perde arkası aydınlanmasın diye engelledi. Ama biz olabildiğince araştırdık. Rapor çıktı. 4 yıldır rapor yayımlanmıyor. Niçin? Neden korkuyor, neden çekiniyorlar? Millet gerçekleri görmesin diye." ifadelerini kullandı.

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