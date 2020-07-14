Erdoğan ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gitti!

SAMANYOLUHABER- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden önceden haberdâr olduğunu söyledi.





Erdoğan'ın darbenin olacağını bildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gider niye saklanır Marmaris'te? Sen neden Marmaris'te saklandın? Çünkü darbenin olacağını biliyorsun. Ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gittin. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı? Sözcü gazetesine. Vay efendim benim orada olduğumu niye yazdı?Yazar, o onun görevi." dedi.





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