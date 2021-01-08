Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan dilediği gibi karar verecek /08 Ocak 2021 09:49

Erdoğan dilediği gibi karar verecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık dilediği ormanlık alanı dilediği gibi imar rantına açabilecek.

SHABER3.COM

Ormanların imara açılmasıyla ilgili yönetmelik çıktı. Yapılaşmaya açılacak alanların sınırını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Yönetmelikle betonlaşmanın önü açılmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerken tartışmalara yol açan ve ormanlık alanların imara açılmasını düzenleyen kanunun uygulama yönetmeliği yeniden düzenlendi.

ERDOĞAN ORMANLARI RANT İÇİN FEDA EDECEK

Yönetmelikle, orman alanlarının imara açılması konusunda Bakanlar Kurulu yerine Çevre Bakanlığı teklif hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sunacak. Cumhurbaşkanı orman dışına çıkarılarak imara açılacak alanların sınırını belirleyip ilan edecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu yetki ile Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki orman alanlarında dilediği kadar yapılaşmaya izin verebilecek.

AHIR VE SAMANLIK VARSA İMARA AÇILABİLECEK

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre üzerinde en az 5 adet ev, ahır, samanlık, ambar ve avlu gibi yapıların bulunduğu ormanlık alanlar "yerleşim yeri" olarak tanımlandı. 

Dolayısıyla orman sınırları içerisinde ahırı, samanlığı olanlar başvuru yapıp bu yerlerin imara açılmasını isteyebilecek.Orman alanının sınırlarına fiilen hükümet karar verecek. 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Doğan Kantarcı, Sözcü'ye verdiği mülakatta, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. 
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