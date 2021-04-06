Erdoğan emekli amiral bildirisinde CHP'yi işaret etti

Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin bildiriye imza atan emekli amirallerden 4’ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu iddia edildi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun işaret etmesinden sonra iktidar yanlısı Sabah gazetesi bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğunu ileri sürdü. Gazete söz edilen kişilerin aile ilişkilerini de servis etti.





Sabah gazetesi bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları iddiasına ilişkin şunları yazdı:





E. Amiral Atilla Kezek – Kadir Nazif Özdağdeviren – Kendisi ve eşi Zeynep Nur Özdağdeviren

E. Amiral Atilla Kezek – Erkek kardeşi Altan Kezek

E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu – Kız Kardeşi Nurten Taşkaya

E. Amiral Mustafa Baha Eren – Oğlu Celal Emre Eren

E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu – Kendisi

E. Amiral Şükrü Taner Ezgü – Kız kardeşi Nurper Altıne

E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu – Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit Erenoğlu

E. Amiral Türker Ertük – Eşi Özden Ertürk

E. Amiral Cengiz Alpözü – Kendisi

E. Amiral Gündüz Alp Demirus – Kız kardeşi Gaye Çelebi

E. Amiral Nejat Güldiken – Eşi Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş

E. Amiral Raif Naldemir – Kız kardeşi Emine Filiz Kaya

E. Amiral Erol Adayener – Kız kardeşi Aksu Özveren

E. Amiral Haluk Sayın – Eşi Emel Korucuoğlu Sayın

E. Amiral Taner Akkaya – Erkek Kardeşi Kerim Akkaya

E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz – Kendisi

E. Amiral Hayati Bilgiç – Erkek kardeşi Sebati Bilgiç

E. Amiral Hasan Nihat Doğan – Annesi Zatinur Doğan





İYİ PARTİLİ İSİM DE VARDI





Gazete, bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer aldığını, gözaltına alınan isimlerden olan Mengi’nin, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlattı.





ERDOĞAN VE SOYLU HEDEF GÖSTERMİŞTİ





Erdoğan, “Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP’nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz.” demişti. Soylu da A Haber’de benzer açıklamalar yapmıştı.



