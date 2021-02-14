Erdoğan ne yapacağını şaşırdı!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da temasları esnasında onlarca vatandaşın "Açım, açım." feryadı karşısında şaşkına döndü.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu’nun elindeki şikâyet torbası dolup taşarken, yaşlı bir kadın Erdoğan'a, “Oğlum iki yıl oldu askerden geldi. İşsiz. Cumhurbaşkanım, ben açım açım.” diye seslendi.







Diğer kadınlar da “Cumhurbaşkanım, ben açım açım.” sözleri korumalar tarafından Erdoğan’a aktarıldı. Erdoğan konuyu anlayamayınca, Bakan Soylu da Erdoğan’a bir şeyler söyledi.





EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ DİYEN ESNAFA KEYİF ÇAYI İÇ DEMİŞTİ





Erdoğan daha önce Malatya'da bir esnafın “Evimize ekmek götüremiyoruz.” sözlerine, “Bu bana biraz abartılı geldi.” cevabı vermişti. Erdoğan, esnafa “Al keyif çayı iç!” deyip bir paket çay fırlatmıştı.

