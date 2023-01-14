Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan seçim için bu kez “4-5 ay sonra” dedi /14 Ocak 2023 19:08

Erdoğan seçim için bu kez “4-5 ay sonra” dedi

Geçtiğimiz haftalarda seçim için "Önümüzde 5 ayımız var" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu kez "4-5 ay sonra yapılacak" dedi. Erdoğan, "Nefesleri daha ne kadar yeter, o günleri görebilirler mi bilmiyoruz ama Allah’ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta erken seçimle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından bu kez Muğla'da düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda erken seçim mesajı verdi. Erdoğan, bu kez seçim için “4-5 ay sonra” dedi.

Konuşmasında Altılı Masa’yı da hedef alan Erdoğan, “Uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanının emir eli yapmaya, millete demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar” dedi.

“NEFESLERİ DAHA NE KADAR YETER BİLMİYORUZ”

Erdoğan, konuşmasının devamında seçim tarihiyle ilgili konuşarak, “Milletle ve memleketle zerre kadar bağı ve irtibatı olan insanımıza bu absürt teklifi yapmaya utanır, hicap eder. Nefesleri daha ne kadar yeter, o günleri görebilirler mi bilmiyoruz ama Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BELKİ BİRAZ ÖNE ÇEKEREK TARİHİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak 2023 tarihli konuşmasında “Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı. 2 gün sonraki açıklamasında Erdoğan, “20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok” demişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları yakın geçmişteki “Bak Bay Kemal erken seçim yok. Noktalı virgül değil nokta koyuyorum” sözlerini gündeme getirmişti.
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