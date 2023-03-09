Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Erdoğan ve Bahçeli, Beştepe'de gerçekleştirdikleri 1.5 saatlik zirvede, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar, 14 Mayıs seçimleri ve anayasa değişikliği teklifi gibi konuları ele aldılar. Depremin etkilediği 11 ilde seçimlerin engel teşkil etmeyeceği vurgulandı.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 6'lı Masa gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını vereceğini, bu kararın aynı gün Resmi Gazete'de yayınlanacağını ve hemen sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun toplanarak 14 Mayıs tarihini açıklayacağını Bahçeli'ye aktardı. Bu kapsamda, AKP ve MHP tarafından yürütülen seçim çalışmaları gündeme gelirken, bazı bölgelerde ortak milletvekili listesiyle seçime girilip girilmeyeceği de masaya yatırıldı.





Görüşmede ayrıca, YSK tarafından incelenen deprem bölgesi olan 11 ilde seçimlerin yapılmasına yönelik herhangi bir sorun tespit edilmediği konuşuldu. Erdoğan ve Bahçeli, AKP ve MHP tarafından oluşturulan komisyonun deprem bölgelerinde seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılmasına yönelik çalışmalarını da incelediler.





ANAYASA İÇİN KARAR

Liderler zirvesinde, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınıp alınmayacağı da kararlaştırılacak. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'teki sürecinin 13 Mart'a kadar tamamlanması gerekiyor. Eğer referanduma gidilirse, YSK 14 Mayıs seçimleriyle birlikte ortak sandık kurulabilmesi için bir karar yayımlayacak.





DEPREM BÖLGESİ VE NATO DA GÜNDEM DE

Erdoğan ve Bahçeli arasında gerçekleştirilen zirvede, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların durumu ele alındı. Ayrıca, bölgede yapılacak seçim çalışmaları ve seçimlerle ilgili konular da görüşüldü. Ekonomik gelişmeler ve dış politika konuları da kısaca masaya yatırıldı. Rusya-Ukrayna krizi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gibi konular da görüşülenler arasında yer aldı. Ayrıca, zirvede, başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeleri içeren anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp görüşülmeyeceği de kararlaştırılacak. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’teki sürecinin 13 Mart’a kadar tamamlanması gerekiyor. Referanduma gidilmesi durumunda, YSK 14 Mayıs seçimleriyle birlikte ortak sandık kurulabilmesi için bir karar yayımlayacak.