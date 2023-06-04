Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, yeminini daha ilk günden unuttu /04 Haziran 2023 12:18

Erdoğan, yeminini daha ilk günden unuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “tarafsızlık” yeminiyle görevine başladı. Seçim dönemindeki “ayrımcı” açıklamaların aksine “birlik” mesajı verdi. Konuşmasının devamında ise muhalefeti hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek üçüncü dönem görevine başladı. Erdoğan’ı Meclis’te geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, askeri törenle karşıladı. Erdoğan, yemin töreni sonrası Anıtkabir’e çıktı ardından Saray’da ve Çankaya Köşkü’nde yapılan törenlere katıldı.

MONTAJI YOK SAYDI

Erdoğan, Saray’da “Göreve Başlama Töreni”ndeki konuşmasında, muhalif kesime yönelik daha önce sarf etiği “çürük, sürtük” gibi sözlerini, seçim dönemi montaj videolarla yaptığı propagandayı unuttu, “hesaplaşma peşinde koşmadıklarını” savundu. Yeni anayasa çağrısını bir kez daha yineledi.

Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından depremzedelerin “oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruz kaldığını” öne süren Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin “Türkiye’nin siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden biri olduğunu” söyledi.

‘SAMİMİYET’ DEDİ

“Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrına basacaklarını” söyleyen Erdoğan, hizmet götürürken “kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadıklarını” ileri sürdü. Erdoğan, “bölgecilik, particilik veya ayrımcılık yapmadıklarını” da savundu. Erdoğan, Hacı Bektaş, Pir Sultan Abdal, Mevlana, Ahmedi Hani, Yunus Emre gibi tarihi kişiliklerin adını sayıp “Biz, ‘Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim’ diyoruz. Bu samimi çağrımızın, bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında makes bulacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Rövanş peşinde koşmadıklarını savunan Erdoğan, şunları söyledi: “Sürekli eski defterlerini karıştırmanın ülkeye de millete de faydası yoktur. Yalanlara iftiralara maruz kalsak da adaletten asla sapmadık. Ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçimde muhalefetten bu tavrı görmedik. En büyük sıkıntımız ülkemizde gayretli bir muhalefetin olmayışıdır. Eski alışkanlıkları terk etmeye uğraşmadılar. Kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Hatayı, kusurun sebeplerini vatandaşta aradılar. Seçim sonrasında uzattığımız elimizi sıkılı yumrukla karşıladılar.”

Gazetecisinden yazarına, sivil toplumundan sanatçı ve siyasetçisine değin tüm muhalefettin “artık milli iradeyle barışmasını istediklerini” söyleyen Erdoğan, “Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inandıklarını” kaydetti. Erdoğan, bir kez daha sivil anayasa sözü verdi.

GÜL’E AYRI TEŞEKKÜR

Saray’daki törene Erdoğan, atlı süvariler eşliğinde girdi. Erdoğan için ayrıca 101 pare top atışı yapıldı. 4 binden fazla davetlinin katıldığı törene, 21’i devlet başkanı 13’ü başbakan olmak üzere 78 ülkeden temsilci katılımı oldu. Erdoğan törende, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e seslenerek “Halef selef olduğumuz Abdullah Gül Bey’e de teşekkür ediyorum” dedi.
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