Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtım toplantısında, 2021 yılı enflasyon tahminini yüzde 9,4 olduğunu söyledi. Ağbal, yüzde 10,25'ten yüzde 17'ye çıkarılan haftalık repo (politika) faizinde indirim için "henüz erken" mesajı verdi.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:





"Yıllık kredi büyümesi genişlemeye neden olmuştur. Kredi genişlemesi firma kredileri, konut ve ihtiyaç kredilerinde belirginleşti. Net kredi hacmi 518 milyar olmuştur.





7 Kasımı 2020'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından azledilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna geçen Naci Ağbal faiz indirimine kapıları kapattı.







PARA ARZI YÜZDE 33 ARTTI





Kredi faizleri yükselmeye başlamış kredi ivmelenmesinde önemli yavaşlama sağlanmıştır. Altın dahil M2 para arzı yüzde 33 artışla 833 milyar TL yükselmiştir. Cari işlemler açığı 38 milyar dolara yükselmiştir.







Cari açık ve sermaye çıkışları rezerv kaybına yol açmıştır. Borçlanma maliyetleri artmıştır. Tüketici enflasyonu yüzde 11,75 seviyesinden 2020 yıl sonunda 14,60 seviyesine yükselmiştir.





Tahmin bandının üzerindedir. Temel mal ve gıda belirleyici olmuştur. Taleplerin zayıf seyrettiği kalemlerde enflasyon düşük ilerlemiştir. Bazı alt gruplarda enflasyon yüksek seyir izlemektedir.





ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRECEK





Tarihsel ortalamaların üzerinde olduğu görülmektedir. Enflasyon eğilimi hizmetlerde kademeli yükseliş görülmekte, işlenmiş gıdada belirli yükseliş görülmektedir. 2020 yılı aralık ayında yüzde 25,15'e ulaşmıştır.





Döviz kurunun olumlu katkısına rağmen uluslararası emtiadan dolayı yukarı yönlü baskı devam etmektedir. Üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır.





Salgından en çok etkilenen turizm ve hizmet sektöründe hızlı kredi genişlemesinin uyardığı güçlü seyir belirleyici olmuştur.





Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir. Enflasyon üzerindeki döviz kuru etkilerinin düşeceği görülmektedir."





TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNLERİ:





2021: Yüzde 9,4





2022: Yüzde 7





2023: Yüzde 5