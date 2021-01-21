



PPK, 19 Kasım 2020 ve 24 Aralık 2020 tarihli iki toplantıda repo faizini yüzde 10,25'ten yüzde 17'ye kadar yükseltmişti.





Faiz artışının etkisi ile dolar 8,50 TL'den 7,29 TL'ye kadar düşse de halihazırda 7,45 TL civarından satılıyor.





ERDOĞAN İLK İŞARETİ 15 OCAK'TA VERMİŞTİ





15 Ocak'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faizin yüksek enflasyona sebep olduğu şeklindeki tezini tekrarlamıştı.





TCMB Başkanı Naci Ağbal, AKP hükûmetlerinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.





Erdoğan, "Arkadaşlar (TCMB Başkanı Naci Ağbal ile Hazine Bakanı Lütfi Elvan) beni dinler-dinlemez bilmiyorum. Ancak ben faizin enflasyonu yükselttiğinde ısrarlıyım." demişti.





Erdoğan'ın sözleri "Merkez Bankası'na verilen faiz artışı izninin sonuna gelindi" şeklinde yorumlanmıştı.





130 MİLYAR DOLAR REZERV SOBADA YAKILDI





Uysal'ın kendisine rağmen görevden azledilmesinin hemen akabinde 8 Kasım 2020'de Hazine Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak döneminde arka kapı formülleri yüzünden TCMB'nin net döviz rezervlerinin swap (dolar-TL takası) mekanizması hariç tutulduğunda -50 milyar dolara gerilemişti.





Şahıs ve şirketlerin döviz mevduatı ise 237 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihini rekorunu kırdı. Artan faizlerin etkisi ile taşıt ve konut satışları yüzde 50'ye yakın azaldı.

Merkez Bankası (TCMB) haftalık repo (politika) faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Bugün TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) (Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener ve Abdullah Yavaş) "bekle-gör" kararı verdi. Piyasada faiz artışı beklentisi hâkimdi. Ağbal, selefi Murat Uysal'ın 7 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesinin akabinde TCMB Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.