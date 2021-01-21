PPK, 19 Kasım 2020 ve 24 Aralık 2020 tarihli iki toplantıda repo faizini yüzde 10,25'ten yüzde 17'ye kadar yükseltmişti.
Faiz artışının etkisi ile dolar 8,50 TL'den 7,29 TL'ye kadar düşse de halihazırda 7,45 TL civarından satılıyor.
ERDOĞAN İLK İŞARETİ 15 OCAK'TA VERMİŞTİ
15 Ocak'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faizin yüksek enflasyona sebep olduğu şeklindeki tezini tekrarlamıştı.
TCMB Başkanı Naci Ağbal, AKP hükûmetlerinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.
Erdoğan, "Arkadaşlar (TCMB Başkanı Naci Ağbal ile Hazine Bakanı Lütfi Elvan) beni dinler-dinlemez bilmiyorum. Ancak ben faizin enflasyonu yükselttiğinde ısrarlıyım." demişti.
Erdoğan'ın sözleri "Merkez Bankası'na verilen faiz artışı izninin sonuna gelindi" şeklinde yorumlanmıştı.
130 MİLYAR DOLAR REZERV SOBADA YAKILDI
Uysal'ın kendisine rağmen görevden azledilmesinin hemen akabinde 8 Kasım 2020'de Hazine Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak döneminde arka kapı formülleri yüzünden TCMB'nin net döviz rezervlerinin swap (dolar-TL takası) mekanizması hariç tutulduğunda -50 milyar dolara gerilemişti.
Şahıs ve şirketlerin döviz mevduatı ise 237 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihini rekorunu kırdı. Artan faizlerin etkisi ile taşıt ve konut satışları yüzde 50'ye yakın azaldı.