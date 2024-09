Erdoğan'dan sosyal medya yasaklarına ilişkin ilginç savunma:

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan, yalnızca teknolojinin çocukları istismar eder nitelikteki özelliklerine karşı getirdikleri uygulamalar nedeniyle "yasakçılıkla" suçlandıklarını öne sürdü. Yasakçılık eleştirilerini yapanların "özgürlük maskesi" taktığını söyleyen Cumhurbaşkanı, geçen ay Instagram ve Roblox'a getirilen erişim yasaklarının yalnızca "çocukları koruma amaçlı" olduğundan bahsetti.





Türkiye’yi yüceltme mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdi. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yadediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.





Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Adaletsizliğe yol açan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik. Bugün 21 bin 580 okulumuzun altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. 4 bin 800 okulumuzda daha bu altyapıyı geliştirerek okullarımıza yüksek hızda internet sağlayacağız. Dijital eşitliği temin adına şu ana kadar 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. Öğrencilerimizin zengin bir öğrenme ortamında ders görmeleri için 626 bin 500 dersliğimizde etkileşimli tahta kurduk.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"İdealleriyle yoğrulmuş, azimle çalışan her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır. Rabbim tüm öğretmenlerin yollarını açık etsin. Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak ve ebedi vatanımız olarak korumak için yaklaşık bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale’den İstiklal Harbimize, bölücü terörle mücadeleden 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar istiklalimize yönelik tüm saldırıları püskürttük.Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, bu aziz vatan için taahhüttür. Eğitime yaptığımız her yatırımla, her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda ülkemizin eksiklerini gidermek noktasında tarihi nitelikte adımlar attık.Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz. Çocuklarımız, oyunların içerisine yerleştirilen LGBT propagandasına maruz bırakılıyor. Bu oyunların içinde sadece böyle sapkınlıklar da yok, ırkçılık da var. Dijital dünyanın kontrolsüz, denetimsiz yapısı pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Dünyanın pek çok yerinde dijital tedbirlerle ilgili adımlar atılıyor. Özellikle Batılı devletlerin kendi vatandaşlarını korumak için aldığı kararlarda hiç kimse özgürlükten falan bahsetmiyor. Ancak biz önlem aldığımızda tepkiler oluyor.Geçtiğimiz hafta yine çocuklarımızı korumak için aldığımız bir tedbire karşı hemen yasakçı olmakla suçlandık. Biz bu mücadeleyi sürdürürken kimisi de çocuk istismarına karşı mücadele etmek yerine uluslararası firmaların çıkarlarını koruyor. İstemeseler de çocuklara zarar veren uygulamaları savunur pozisyona düşüyorlar. Özgürlük maskesiyle şiddetin, ahlaksızlığın, nefret suçlarının, hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Teknolojinin gençleri esir almasına da izin veremeyiz."