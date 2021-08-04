Erdoğan'dan yerleşim yerindeki yangınlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." açıklamasını yaptı.

ATV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor."

Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor.

Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor"