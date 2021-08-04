Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yerleşim yerindeki yangınlarla ilgili açıklama /04 Ağustos 2021 22:11

Erdoğan'dan yerleşim yerindeki yangınlarla ilgili açıklama

Türkiye'de günlerdir devam eden ve birçok yerleşim yerini de yutan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." açıklamasını yaptı. 
 
ATV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
 
"Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor."
 
Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor.
 
Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor"
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