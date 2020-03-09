Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ı kapıda bekletti, Esed'i kapıda karşıladı /09 Mart 2020 12:03

Erdoğan'ı kapıda bekletti, Esed'i kapıda karşıladı

Rusya devlet televizyonu iki ayrı görüntü yayınladı. Görüntülerden birinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyet Kremlin Sarayı'nda koridorda 2 dakikadan fazla bekletiliyor. Diğer görüntü de ise Putin, Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i kapıda karşılıyor.

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Suriye'nin İdlib şehrinde Rusya'nın destek verdiği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin hava saldırısında 36 asker hayatını kaybetmiş, 50'den fazla asker yaralanmıştı. 

5 Mart'ta Moskova’ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayağına giden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyetin Kremlin Sarayı'nda koridorda ayakta bekletildiği ortaya çıktı. 

Rusya devlet kanalı, AKP heyetinin kapıda bekletildiği anları sayaç kullanarak ekrana taşıdı. Görüntülürde heyettekilerin şaşkın bakışlarla birbirlerine baktığı ve Erdoğan'ın bir süre sonra kenardaki kanepeye oturduğu görülüyor. 

BEŞAR ESED'İ KAPIDA KARŞILADI

Görüşme öncesi Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki şehirlerinden biri olan Soçi’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile bir araya gelen Putin’in Esed'i kapıda beklediği görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Rus devlet televizyonu Rossiya kanalının Kremlin özel muhabiri Pavel Zarubin, “Moskova, Kremlin, Putin” isimli programında Erdoğan ile Putin arasındaki son zirvenin perde arkasını aktardı.

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