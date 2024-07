Erdoğan'ın ağzını bıçak açmıyor: Sorumluluğunu gizleme çabası

Erdoğan’ın sessiz kalmayı tercih ettiği gündemlerden bazıları şöyle:





İktidarın öğretmenler arasında da kendi kadrolarını yetiştirmesinin önünü açacak Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesini Meclis’e getiren AKP vekilleri, halkın tüm tepkilerine rağmen düzenlemeyi alelacele geçirmeye çalıştı. Meclis’e gelen düzenlemenin ilk 22 maddesi geçirilirken kamuoyunda yükselen tartışmalar sonucu düzenlemenin kalan maddelerinin ekim ayında görüşülmesine karar verildi. Düzenlemenin sunulmasıyla beraber emek meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler tepkilerini ortaya koyarken ülkenin birçok bölgesinde basın açıklamaları düzenlendi, teklife karşı eylemler yapıldı. Muhalefet milletvekilleri de Meclis’te yasaya şerh koyarken CHP eğitimdeki sorunlara karşı 24 saatlik bir eğitim maratonu düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AKP’li vekiller dışında düzenlemeyi savunan olmadı. Erdoğan bu konu da sessizliğini korudu.





Kamuoyunun son günlerde çokça tartıştığı bir başka konu olan hayvan haklarına ilişkin düzenlenecek yasa teklifinde de Erdoğan suskun kalmayı tercih etti. Ötanazi adı altında sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan teklif, günlerdir sokaklarda protesto ediliyor. AKP’li vekiller teklifi saldırıya uğrayan insanların örnekleriyle savunmaya çalışsa da toplumun bütün kesimlerinden hayvanların katledilmesine karşı tepki büyüyor. Muhalefet güçleri de yasayı önlemeye dair çaba harcarken CHP yasayı Meclis’ten geçirseler bile elindeki belediyelerde uygulamaya geçmeyeceklerini açıkladı. Konuya ilişkin imza kampanyaları ve Cimer’e toplu şikayette bulunan yurttaşlara rağmen Erdoğan tartışmalara girmedi.





Son yıllarda siyasetin en çok domine ettiği alanlardan olan sporda yaşanan gelişmelerde de iktidarın müdahaleleri arasında Erdoğan tarafını belli etmemeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde iktidarın desteğiyle bir kez daha aday olan Mehmet Büyükekşi seçimi kaybederken başkanlık yarışında bulunan iki aday profili de çokça tartışılan konulardan birisi oldu. TFF Başkan adayı Servet Yardımcı AKP müdahalesiyle yarıştan el çektirilirken mafyatik ilişkilerle gündeme gelen eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni başkan seçildi. Tüm eleştirilere ve tepkilere rağmen Erdoğan bu konuya da gündeminde yer vermedi.





Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP’li isimlerin cinayetteki bağı iktidar içerisindeki çatışmayı da ortaya koymuş, dava sürecinde yaşananlar yargıya olan müdahaleleri gözler önüne sermişti. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ısrarla MHP’ye operasyon çekildiğini anlatmaya çalışırken konuşmalarını da Cumhur İttifakı vurgusuyla tamamlamıştı. Kamuoyu günlerce rejimin iki ortağı arasındaki çatışmaları tartışırken Erdoğan ise konuya ilişkin tek bir açıklama yapmadı. Hatta Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Saray’da ağırlamak durumunda da kalan Erdoğan tartışmalardan olabildiğince uzak durdu.





BirGün'de yer alan habere göre ülke, ekonomiden eğitime kadar iktidar eliyle gerçekleşen uygulamalarla her gün yeni bir felakete uyanıyor. Gerici ve piyasacı politikalar, hayatın her alanını yeniden dizayn edecek düzenlemeler ve muhalefeti bastırmak için kullanılacak bir dizi uygulamalar hayata geçiriliyor. Tüm bu düzenlemeler, önce kamuoyunun önünde tartıştırılırken, gelen tepkiler karşısında yalnız bir kişi sessizliğini koruyor. Özellikle seçimlerin ardından eski gücü kalmayan ve hem ülke yönetiminde hem de rejimin ortaklarıyla girdiği çatışmalarla sıkışık bir lider görüntüsü çizmeye başlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyunun tepkisini çeken konularda ağzını bıçak açmıyor. Siyaset üstü bir pozisyon almaya çalışan Erdoğan, böylelikle yaşanan yıkımın sorumluluğunu da almak istemiyor.Son haftalarda ardı ardına Meclis’e getirilen ve toplumun neredeyse tüm kesimlerinin tepkisini çeken düzenlemeler de bunun son örneği olarak karşımıza çıkıyor. Öğretmenlik meslek kanunundan 9’uncu Yargı Paketi’ne, Hayvan Hakları Yasası düzenlemesine kadar halkın rızasının alınamadığı tüm bu politikalar iktidar çevreleri tarafından tartıştırılıp uygulanmaya koyulurken, halkın itirazları karşısında Erdoğan’ın ağzından tek bir cümle çıkmıyor. İktidarın ülkenin gündemine getirdiği tüm olaylarda fiili bir taraf olan Erdoğan, ‘taraf değilmiş’ gibi davranmaya çalışıyor. Böylelikle halkın can alıcı gündemlerinde doğrudan kendini ortaya koymayan Erdoğan, ‘liderlik’ figürünü korumaya çalışıyor. Son dönemlerde halkın yükselen itirazlarına rağmenKadınların soyadı kullanmalarının yasaklanmasıyla bilinen 9’uncu Yargı Paketi düzenlemesine yönelik tepkiler de sürerken Erdoğan, pakete ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Daha önceki konuşmalarında ‘aile vurgusuyla’ kadınların yaşamlarına ilişkin defalarca açıklamalarda bulunan Erdoğan, toplumda oluşan tepkiler karşısında tartışmalara hiç değinmedi. Kadın örgütlerinin sokaklara yansıyan tepkilerine karşı iktidar kanadı ise paketi yine aile vurgusuyla savundu.Giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında yer alan emekliler, sefalet ücretlerine mahkûm edildi. Sayılarının 3,7 milyon olduğu belirtilen 10 bin TL ve altında maaş alan emekliler, iktidarın müjde olarak duyurduğu yüzde 25’lik zammın ardından yeni bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Emekli aylığı, zammın ardından ancak 12 bin 500 TL’ye çıkacak. Günlerdir konuşmayan Erdoğan asgari ücret üzerinden muhalefete "17 bin diyorlar, sırtlarında küfe yok" tepkisini gösterdi.