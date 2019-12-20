Erdoğan'ın diploma krizi Avrupa'ya taşındı

Erdoğan'ın Sahte Diploma meselesi ile ilgili Türkiye'de uzun süre hukuk mücadelesini verdiklerini hatırlatan Metin Güler bu konuda sonuç alamadıklarını söyledi .





Türkiye'deki hukuk mücadelesini Avrupa'ya taşımaya karar verdiklerini hatırlatan Metin Güler AİHM'den bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi.





İşte Metin Güler ve arkadaşlarının açıklamalarından başlıklar:





Mahkemelere yapmış olduğumuz Tüm müracatlarımızı, Anayasanın 79. maddesine dayanarak başvurularımızı RED ettiler.







Adeta Tüm hukuk kapılarını yüzümüze çarparak kapattılar.





Recep Tayyip Erdoğan Diplomasının Sahte olduğuna inanan bizler, Asla boş duramazdık. Hemen gerekli girişimler de bulunarak, Hayatımızı ortaya koyarak Sahte Diploma meselesini AİHM Taşıdık. Bu hukuk girişimimizle Recep Tayyip Erdoğan'ın Sahte Diploma Meselesini, Uluslararası bir zemine Taşınmasına vesile olduk.





AİHM 'e Taşıdığımız Davayı AHİM'in Rapörtörleri ciddiye Alarak Inceleme kararı almış oldular.





AİHM'in Raportörleri , tüm Belgeleri kendilerine Vermemizi söylediler.





Biz de bu konuda Tüm Belgeleri Fransızca ya Çevirerek Kendilerine sunacağımızı söyledik. Bununla ilgili Tüm kıt imkanlarımızı aşarak, İğne ile kuyu kazarcasına çalışmalarımızı sona getirmiş bulunuyoruz. En kısa zaman da Tüm belgeleri Fransızca ya çevirerek AİHM 'e Teslim etmiş olacağız.





BİR KAÇ BİLGİYİ PAYLAŞMAKTA YARAR GÖRÜYORUZ...





Fransa Devleti Yetkilileri ile yüzyüze bir görüşme gerçekleştirdik. Çok yararlı bir görüşme olmuştur. Diploma konusun da Hazırladığımız Tüm belgeleri de kendilerine Teslim ettik.







Avrupa ülkelerinin Tüm cumhurbaşkanlarına, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sahte diploma olayını belgeleyen evrakları, ileteceğiz





Türkiye deki muhalefet görevini üstlenen Siyasi partilerin, bu meselede 'ki sessizliğine Herkes gibi biz de bir anlam veremedik. Veremiyoruz.





Defaatler'ce bu konuda açıklama yapmamıza, Duyurular yapmamıza Rağmen, bu konuda Hiç bir muhalefet partilerinden Tek bir açıklama duymadık.







