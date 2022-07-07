Erdoğan'ın içine korku düştü! Partisindeki kan kaybının farkında

Gazeteci Murat Yetkin, kendisine ait sitede kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı ve çok konuşulacak açıklamayı ele aldı. Yazısında "Erdoğan’ın yüreğine seçimi kaybedebileceği korkusu düşmüş ve bu korkunun nedenini gayet doğru olarak saptamış. Erdoğan’ın yüreğine düşen korku 2023 seçiminin kızgınlık ve kırgınlık seçimi olması" diyen Yetkin, şöyle devam etti:





"PARTİSİNDEKİ KAN KAYBININ FARKINDA"

"O yüzden diyor 'Bu seçim kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir' diye.





Kime diyor? Güya 'istişare ve değerlendirme' toplantısı için Ankara’ya çağırdığı AKP’nin 'Geçmiş Dönem Belediye Başkanlarına'. İstişare ve değerlendirmenin anlamı genellikle bir konuşma da onlara yapmak, daha doğrusu bir konuşma da onlara hitaben yapmak oluyor.





Zaten böyle bir toplantının yapılması bile başlı başına Erdoğan’ın artık kendi partisindeki kan kaybının farkında olduğunu ve onu durdurma çabasına girdiğini gösteriyor.





Yirmi yıllık iktidarında kimler geldi, kimler geçti? Herkesin gönlünü hoş tutmak mümkün değil. Ama seçimi yitirebileceği korkusu yüreğine düşmüş AKP liderinin. 'Kayıpları telafi edeceğiz' sözüne sarılıyor."





ERDOĞAN'IN ÇOK KONUŞULAN O SÖZLERİ

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu konuk olduğu programda dile getiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan:





“Seçimi kaybettik demiyorum sadece başkanlık nezdinde diyordum. Çünkü meclislerini biz kazandık. Bunu iyi anlatmamız lazım” ifadesini kullanmıştı.





'KAYBEDECEK ÇOK ŞEY VAR'

2023 seçimleri için ”Kızgınlık, kırgınlık, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir” diyen Erdoğan, şöyle devam etmişti:





”Türkiye, dünün Türkiye’si değil. Eser ve hizmetlerimizle çok ileri ve farklı bir yerdeyiz. Artık kaybedecek çok şeyimiz var."