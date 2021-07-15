Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın prensi iş dünyasına geri mi dönüyor? /15 Temmuz 2021 12:48

Erdoğan'ın prensi iş dünyasına geri mi dönüyor?

AKP İstanbul İl Başkanlığı kurucular kurulunun ilk sırasında yer alan iş insanı Cüneyd Zapsu, yaklaşık 1,5 yıl önce kurduğu fındık şirketinin dümenine geçti.

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Cüneyd Zapsu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu CZD Holding A.Ş. tarafından, 2019 yılı sonlarına doğru kurulan Beykoz Nuts Kuruyemiş A.Ş. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı da Cüneyd Zapsu oldu.

odatv.com sitesinde yer alan habere göre, şirkette daha önce CZD Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Kaya Altuğ Erkut ve Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu ise Yönetim Kurulu Üyesi  olarak bulunuyordu. 22 Şubat 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan yönetim kurulu kararı ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cüneyd Zapsu geçti.

HASAN CÜNEYD ZAPSU KİMDİR?

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın internet sitesinde, Kurucular Kurulu’nun ilk sırasında yer alan Zapsu’nun özgeçmişinde özetle şöyle deniyor:

1956 yılında İstanbul'da doğdu. Alman Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul ve Münih Üniversiteleri'nde İşletme Eğitimi almıştır. Halen Azizler Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığını yürütmektedir ve Holding bünyesinde değişik şirketlerde Başkan ve Başkan Yardımcılığı yapmaktadır. 1989-2001 tarihleri arasında İstanbul İhracatçı Birlikleri Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkanlığı yapmıştır. 1997-2001 tarihleri arasında, merkezi A.B.D. New Jersey eyaletinde bulunan Hazelnut Council'in (Fındık Konseyi) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan Cuneyd Zapsu, 2002 Mayıs ayından itibaren INC'nin (Uluslararası Kabuklu Yemiş Konseyi) Başkanlığını yürütmektedir.
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