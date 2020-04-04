Samanyolu Haber /Gündem / Erik 250 TL ile başladı, koronavirüs 50 TL'ye düşürdü /04 Nisan 2020 14:34

Erik 250 TL ile başladı, koronavirüs 50 TL'ye düşürdü

Koronavirüs ihracatı engelleyince iç piyasaya sunulan ilk erik hasadı düşük fiyatla satılıyor.

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İlk hasadı her yıl yüzlerce TL ile satılan eriğin kilosu 50 TL'ye kadar düştü. Yurttaşların büyük kısmının yemek için üretildikten aylar sonrasını beklediği erik koronavirüs nedeniyle 250 TL'den sunulmaya başlanan fiyatı düştü.

Mersin’in Silifke ilçesinde kilosu 250 TL’den satışa sunulan can eriğinin fiyatı koronavirüs salgını nedeniyle aşağıya düştü.

Kilosu 200 TL ile 250 TL arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt içi piyasasına gönderen Murat Temur, dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ürünlerini ihraç edemez oldu. Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası korona virüs engeline takılınca Temur, can eriğin kilosunu 50 TL’ye kadar düşürdü.

Temur, “10 gün önce örtü altı erik üretimi başladı. 10 gün önce 250 TL ile başlayan erik fiyatlarımız korona virüsün etkisiyle 40-50 TL’ye kadar düştü. Biz buna da şükrediyoruz. İlerde açıkta satacağımız eriklerin sonuçları itibariyle sıkıntı görüyoruz virüsten dolayı. İnşallah o zamana kadar düzelme olur, sıkıntılarımızı atlatırız diye düşünüyoruz" dedi
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