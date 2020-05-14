Erkekler Korona'dan neden daha fazla etkileniyor?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla risk altında olduğunu dile getirdi.





"Erkekler kadınlara oranla daha çok zarar gördüler." diyen Müftüoğlu, şunları dile getirdi: "Bu salgından hepimiz etkilendik. En çok da orta ve ileri yaşlı erkeklerin etkilendiği kesin. Erkekler kadınlara oranla daha çok zarar gördüler. Erkekler sadece daha sık yakalanmakla kalmadılar, hastalık onlarda çok daha ağır seyretti."





ERKEKLERİN ENZİM YÜKÜ DAHA FAZLA





Müftüoğlu, "Neticede de kaybedilen orta ve ileri yaşta erkeklerin sayısı kadınlardan fazla oldu. Virüsün erkeklerde akciğerlere daha erken ve hızlı ulaşıp ağır bir zatürreye yol açtığı, kalp, böbrek ve diğer organlarda yaşamsal sorunlara daha sık sebep olduğu salgının başından beri biliniyordu. Erkeklerin şanssızlığı genetik farklılıklarına ve zayıf bağışıklık güçlerine bağlanmıştı. Hollandalı bilim insanları, bu salgında erkeklerin başını daha sık ve çok belaya sokan başka bir nedeni daha, net ve açık olarak gösterdiler: Erkeklerin ‘AC2 enzim yükü’ daha fazla." tespitinde bulundu.