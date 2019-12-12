Samanyolu Haber /Gündem / Eşinin otomobilini yaktı sonra da izlettirdi /12 Aralık 2019 21:37

Eşinin otomobilini yaktı sonra da izlettirdi

Boşanmak üzere olduğu eşinin arabasını önce kaçırdı sonra da yaptı. Aracın yanma görüntüsünü ise telefonuna kaydedip eşine izlettirdi.

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Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli M.K. de, jandarma ekiplerince yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik ise şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay, İlkadım ilçesi, Ataköy Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında  meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'ya ait 55 EY 546 plakalı otomobili satmak isteyen M.K., eşinin itirazı üzerine yakacağını söylediği otomobili kaçırdı. Otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden H.K., '155 Polis İmdat' hattını arayarak 'Eşim arabamı kaçırıp, yakacak. Lütfen engel olun' dedi. İhbar üzerine polis ekiplerince takibe alınan plakanın, Ataköy Mahallesi'nde seyir halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu en yakın jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin arayışı sürerken, M.K., kaçırdığı eşine ait otomobili, yol kenarında benzin döküp ateşe verdi.

EŞİNE VİDEO GÖNDERMİŞ

Aracı ateşe veren M.K., cep telefonuyla kayda aldığı görüntüleri eşine gönderdi. M.K. olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. M.K., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi için  jandarma karakoluna götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, montuyla yüzünü kapatmaya çalıştı. 

SERBEST BIRAKILDI 

Şüpheli adam çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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