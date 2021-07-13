Eski AKP İstanbul il Başkanı: Silahlar Berat Albayrak'ın bilgisiyle dağıtılmıştır

15 Temmuz sonrasındaki ‘kayıp’ silahlarla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci TELE 1’e açıklamalarda bulundu. Temurci, ‘kayıp’ silahlarla ilgili kendisinin bilgisi olmadığını belirterek, savcılara konuyu araştırmaları çağrısı yaptı.







”BÖYLE BİR ŞEYE ONAY VERECEK MERCİ SOYLU DEĞİLDİR”







“Silah dağıttığınız mı?” sorusuna cevap veren Temurci, ”Böyle bir şeye onay verecek merci, Süleyman Soylu değildir. Kaldı ki Süleyman Soylu’nun icraatlarının de masaya yatırılması gerekir. Eğer Süleyman Soylu bu kadar cesaretle hareket eden biri ise TRT spikeri 00.13’de malum bildiriyi okumuştu. Peki sayın Soylu TRT’ye o bildiriden sonra gitti. Yani cumhurbaşkanımız face time ile CNN’e bağlandıktan sonra gitti. Zihnimdeki soru şudur: Cumhurbaşkanı FaceTime’den bağlanıp halkı sokağa çağırmasa, Süleyman Soylu TRT’ye gidecek miydi?” diye sordu.

Temurci ve Erdoğan 15 Temmuz'da havalimanında







”KANDIRILDIĞIMI HİSSEDİYORUM, SORULARI YANITLAMAYA HAZIRIM”





Selim Temurci, Sedat Peker’in iddialarına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: “Savcılarımıza sesleniyorum. Suça yönelik bir bulgu varsa savcılar araştırmak zorunda. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarının en azından şehitlerimize ve gazilerime hürmeten şu kalaşnikof meselesi ile ilgili araştırmanızı yapın, bana bir şey soracaksanız buradayım. Çünkü kandırıldığımı hissediyorum.





”BERAT BEYİN HABERİ OLMADAN ASLA YAPMAZ”





Bütün Türkiye’yi ayağa (15 Temmuz darbe girişimi) kaldırmıştık. Eğer biz bunları yaparken birileri darbe öncesi darbe sonrası bu milleti birbirine kırdırmak için, inanın gözlerim doluyor silah dağıtmışsa bu millete bu alçaklığı bizim ortaya çıkarmamız lazım. Savcılarımıza Allah için yalvarıyorum, görevinizi yerine getirin. Berat Albayrak’a yakın olduğunu düşündüğüm il gençlik kolları başkanımız, bu işi Berat beyin haberi olmadan asla yapamaz.”





Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin’e teslim ettiğini öne sürmüştü. İddialarda adı geçen İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay, Sedat Peker’in belirttiği gece belirttiği yerde olduğunu doğrulamış, ancak araçtan çıkmadığı için araca yüklenen kasada ne olduğunu bilmediğini ileri sürmüştü.



