Samanyolu Haber /Teknoloji / Eski Pentagon yetkilisinden 'Yapay zeka' itirafı /11 Ekim 2021 11:20

Eski Pentagon yetkilisinden 'Yapay zeka' itirafı

Pentagon eski yazılım geliştirme sorumlusu Nicolas Chaillan, eylül ayındaki istifasının ardından Financial Times'a konuştu: Yapay zeka savaşını Çin kazandı; Çin her şeyi kontrol edecek.

Çin'den yapay zekalı spiker

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski yazılım geliştirme sorumlusu Nicolas Chaillan, 'Çin'in ABD'ye karşı yapay zeka savaşını kazandığını' söyledi. Chaillan, Pekin yönetiminin kaydettiği teknolojik ilerleme sayesinde 'küresel hâkimiyete doğru ilerlediği' yorumunu yaptı.

'BU İŞ ÇOKTAN BİTTİ'

Pentagon'un ilk bilgisayar yazılımı geliştirme sorumlusu olan ve ABD ordusundaki teknolojik dönüşümün yavaş kalmasını protesto ederek istifa eden Chaillan, Financial Times gazetesi ile söyleşisinde şu ifadeleri kullandı: "Çin'e karşı 15-20 yıl içinde hiçbir rekabet şansımız yok. Şu an bu bitmiş bir iş; bana göre çoktan bitti."

'MEDYADAN JEOPOLİTİĞE, HER ŞEYİ ÇİN KONTROL EDECEK'

Sözünü ettiği başarısızlığın ABD'yi riske attığı görüşünü paylaşan Chaillan, 'Çin'in dünyanın geleceğine hâkim olacağını, medyadaki anlatıdan jeopolitiğe kadar her şeyi kontrol edeceğini' söyledi. Chaillan, ABD'de teknolojik yenilikçilik anlamında bir durgunluk olduğunu, Google gibi Amerikan şirketlerinin yapay zeka konusunda devletle çalışmaya isteksiz yaklaştığını ve bu teknolojiye etik tartışmalar yapıldığını; tüm bunların da Çin'in öne geçmesine yol açtığını savundu.

'ÇİNLİ ŞİRKETLER ETİK TARTIŞMAYLA VAKİT KAYBETMİYOR'

Eski Pentagon yetkilisi, buna karşılık Çinli şirketlerin hükümetle çalışma yükümlülüğünün bulunduğunu ve etik tartışmalara gömülmeksizin yapay zekaya 'devasa yatırımlar' yaptıklarını belirtti. Chaillan, ABD hükümetinin bazı bölümlerindeki siber savunma sistemlerinin 'çocuk yuvası seviyesinde' olduğunu da savundu.

Chaillan eylül ayında, ABD ordusunda siber girişimlerle ilgili görevlere getirilen askeri yetkililerin deneyimsiz olduğunu belirterek istifa etmişti.

Batılı istihbarat değerlendirmeleri, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in başta yapay zeka, sentetik biyoloji ve genetik olmak üzere bir dizi yeni gelişmekte olan teknolojik alanda 10 yıl içinde hâkimiyet kuracağını öngörüyor.
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