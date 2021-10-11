Uzmanlar uyarıyor: 'Squid Game'i çocuklarınıza izletmeyin

'DİZİ ŞİDDET İÇERİKLİ SAHNELERİ NEDENİYLE 18 YAŞ ALTINDAKİLERE YASAK'





VELİLERE MEKTUP GÖNDERİLDİ





Netflix'te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisi için ebeveynlere uyarı yapıldı.Kayıp Rıhtım'ın The Brussels Times'dan aktardığı habere göre, Belçika’nın Valon Bölgesi’ndeki Erquelinnes Béguinage adlı ilkokulda öğrencilerin "Squid Game"den esinlenerek oyunlar oynaması ve elenenlere zarar vermeye başlaması üzerine okul yönetimi Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda velilere uyarıda bulundu. Paylaşımda çocukların dizideki oyunları taklit ettiği, kaybedenlerin ise şiddete maruz bırakıldığı belirtildi.Okul yönetiminin Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:“Değerli veliler, 'Squid Game' adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1,2,3 Piyano oyununu oynuyor ve kaybeden kişiyi şiddete maruz bırakıyor. Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için öğrencileri dikkatle izliyoruz! Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve iş birliğinize güveniyoruz.”1,2,3 Piyano adlı oyun, dizideki “Yeşil Işık, Kırmızı Işık” oyununa denk geliyor. Dizide oyun sonucu öldürülen oyuncular yerine okulda elenen öğrenciler şiddete maruz kalıyor. Okul yönetimi tarafından oyunu devam ettirip arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanacağı belirtildi.Benzer bir haber de İngiltere’den geldi. İngiltere’nin Kent Bölgesi’ndeki Sandown Okulu’nda çevrimiçi yayınların çocuklara yönelik zararları hakkında eğitim verilmeye başlandı. Okul yönetimi, bundan yola çıkarak ek ders koyduklarını belirtirken, dizinin her yaş grubuna uygun olmamasıyla ilgili velilere mektup gönderdiklerini de ifade etti.