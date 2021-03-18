Samanyolu Haber /Dünya / Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan HDP açıklaması /18 Mart 2021 22:32

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan HDP açıklaması

HDP'ye açılan kapatma davası sonrasında bir yorum da Eski Yunanistan Başbakanı ve Syriza lideri Çipras'tan geldi. Çipras konuyla ilgili olarak "İfade özgürlüğünü, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de ve altlarının oyulduğu her yerde korumak, her zamankinden daha önemli" ifadesini kullandı.

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Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün vekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğu ve Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) hakkında kapatma davası açılan HDP'ye dayanışma mesajı paylaştı. Çipras, "İfade özgürlüğünü, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de ve altlarının oyulduğu her yerde korumak, her zamankinden daha önemli" ifadesini kullandı.

Eski Yunanistan Başbakanı ve Syriza lideri Çipras, HDP ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Çipras yaptığı paylaşımda HDP'ye yönelik kapatma davasına da değinerek "Gergerlioğlu ve HDP ile dayanışmamı ifade ediyorum. İfade özgürlüğünü, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de ve altlarının oyulduğu her yerde korumak, her zamankinden daha önemli" dedi.
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