Samanyolu Haber /Spor / Euro 2020 için son dört bilet kaldı /22 Kasım 2019 20:41

Euro 2020 için son dört bilet kaldı

Euro 2020'ye gidecek son dört ülkenin belli olacağı play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Her gruptaki sıralamaya göre 16 takımın katılacağı play-off'lar tek maç üzerinden oynanacak.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na son dört katılım hakkı için play-off’lar belli oldu.

Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler play-off’ta 4 gruba ayrılıyor. Gruplardaki eşleşmeler şöyle:

A Grubu:
Yarı final 1: İzlanda-Romanya
Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan

B Grubu:
Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:
Yarı final 1: İskoçya-İsrail
Yarı final 2: Norveç-Sırbistan

D Grubu:
Yarı final 1: Gürcistan-Belarus
Yarı final 2: Kuzey Makedonya-Kosova

Yarı finali geçen ekipler finalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak. A ve C gruplarında yarı final 2’yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1’i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.
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