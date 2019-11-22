Euro 2020 için son dört bilet kaldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na son dört katılım hakkı için play-off’lar belli oldu.







Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler play-off’ta 4 gruba ayrılıyor. Gruplardaki eşleşmeler şöyle:





A Grubu:

Yarı final 1: İzlanda-Romanya

Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan





B Grubu:

Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti





C Grubu:

Yarı final 1: İskoçya-İsrail

Yarı final 2: Norveç-Sırbistan





D Grubu:

Yarı final 1: Gürcistan-Belarus

Yarı final 2: Kuzey Makedonya-Kosova





Yarı finali geçen ekipler finalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak. A ve C gruplarında yarı final 2’yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1’i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.