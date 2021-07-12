EURO 2020'de şampiyonu penaltı atışları belirledi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 3-2 kazanan İtalya, 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İtalya beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. Maçın 67. dakikasında Bonucci skoru eşitleyen golü attı.

5 PENALTI KAÇTI

Uzatmalara giden maçta eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarında mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya Avrupa şampiyonu oldu. Seri penaltıda İngiltere 3 vuruşu gole çeviremezken, İtalyanlar da 2 atıştan yararlanamadı.

Gök mavililer daha önce 1968’te kupayı yine müzesine götürmüştü. Tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonası zaferini yaşayan İtalya, dört kez de Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

