Evdekiler ekmek bekler, nasıl kalayım!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs krizine karşı açıkladığı paket hayal kırıklığına yol açtı.





Pazarcılık yapan bir gencin sözleri paketin halkta bir karşılığı olmadığını gözler önüne serdi.







"Siz niçin dışarı çıktınız?" sorusu üzerine pazarcı genç, "Biz dün Cumhurbaşkanımızdan, 'halkımıza şu kadar bütçe ayırdık, doğalgazı 6 ay erteliyoruz, elektrik faturasını biz ödüyoruz' şeklinde bir paket beklerken, 'bu süreci dua ve sabır ile aşacağız' açıklaması bizi biraz sarstı." dedi.





KANADA BAŞBAKANI NE DEDİ, ERDOĞAN NE DEDİ?





Bir YouTube kanalına konuşan öğrenci genç, babasına yardım etmek için pazara geldiğini belirterek, "Kanada Başbakanı yaptığı açıklamada, 'Siz hiçbir şey düşünmeyin, sağlığınızı düşünün' derken, bizim Cumhurbaşkanı ise 'bu süreci sabır ve dua ile aşacağız' açıklamasını yaptı. Nasıl evde kalalım?" diye cevap verdi.





"HEPSİ EVDE EKMEK BEKLİYOR NASIL KALAYIM!"





"Evde annem var, kardeşim var. Hepsi evde ekmek bekliyor." diyen genç, "Çok merak ediyorum, o masada 10 bakan vardı. O masaya bir simitçi, bir çaycı, bir börekçi koysaydınız bu durumu düşünürdü. Sokağa çıkma yasağı tamam da halk ne olacak?" ifadelerini kullandı.





"Biz babamla birlikte sabah 5'te toptancıya, hale gidiyoruz. Ben öğrenciyim, aynı zamanda kursa gidiyorum." diyen genç, okuduğunu ve gelecekte iş bulabilecek miyim? endişesiyle yaşadığını, bunları düşünmekten yorulduğunu söyledi.