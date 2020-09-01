Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? /01 Eylül 2020 22:43

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Facebook ile ilgili yapılan bir araştırmanın sosyal medya devinde çalışanların bazılarının ne kadar maaş aldığını ortaya koyduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Business Insider, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'la ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma, şirketin çalışanlarına ne kadar maaş verdiğini ortaya koydu.

WebTekno'nun haberine göre; yapılan araştırmaya göre Facebook, çalışanlarına yıllık 78,449 dolar (yaklaşık 580 bin TL) ila 345,221 dolar (yaklaşık 2,5 milyon TL) aralığında ödeme yapıyor.

İşte Facebook'un farklı pozisyonlardaki çalışanlarına yaptığı yıllık ödeme

-Sıradan bir mühendis: 110 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) - 221,597 dolar (yaklaşık 1,63 milyon TL)

-Analiz departmanı ekip lideri: 155 bin dolar (yaklaşık 1,14 milyon TL)

-Ürün geliştirme elemanı: 105 bin dolar (yaklaşık 770 bin TL) - 199,355 dolar (yaklaşık 1,47 milyon TL)

-Önyüz mühendisi: 110 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) - 225 bin dolar (yaklaşık 1,65 milyon TL)

-Ürün menajeri: 110 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) - 240 bin dolar (yaklaşık 1,77 milyon TL)

-Güvenlik mühendisi: 115 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) - 215 bin dolar (yaklaşık 1,6 milyon TL)

-Elektrik mühendisi: 125 bin dolar (yaklaşık 920 bin TL) - 205 bin dolar (yaklaşık 1,5 milyon TL)

-Optik bilimci: 140 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) - 180,359 dolar (yaklaşık 1,33 milyon TL)

-Donanım mühendisi: 155 bin dolar (yaklaşık 1,14 milyon TL) - 208,192 dolar (yaklaşık 1,53 milyon TL)

-Direktör: 284,200 dolar (yaklaşık 2,1 milyon TL) - 345,221 dolar (yaklaşık 2,54 milyon TL)

-Ağ mühendisi: 78,449 dolar (yaklaşık 580 bin TL) - 180 bin dolar (yaklaşık 1,32 milyon TL)

-İçerik strateji uzmanı: 115 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) - 180 bin dolar (yaklaşık 1,32 milyon TL)

-Veri bilimci: 110,659 dolar (yaklaşık 815 bin TL) - 216,331 dolar (yaklaşık 1,6 milyon TL)

-Yazılım mühendisi: 110 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) - 280 bin dolar (yaklaşık 2,06 milyon TL)

-Veri mühendisi: 110 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) - 195,424 dolar (yaklaşık 1,44 milyon TL)

-Mühendislik müdürü: 171 bin dolar (yaklaşık 1,26 milyon TL) - 280 bin dolar (yaklaşık 2,06 milyon TL)

-Teknik program yöneticisi: 111,636 dolar (yaklaşık 822 bin TL) - 225 bin dolar (yaklaşık 1,65 milyon TL)

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