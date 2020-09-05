Samanyolu Haber /Dünya / Facebook o yayını durdurdu! /05 Eylül 2020 22:40

Facebook o yayını durdurdu!

Facebook ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu.

SHABER3.COM

Tedavi edilemeyen bir hastalık sebebiyle ölümü bekleyen Alain Cocq, son günlerini Facebook üzerinden canlı yayımlamak istedi. Ancak Facebook, Cocq'un canlı yayınını engelledi.

Fransa'da yaşayan 57 yaşındaki Alain Cocq, tedavisi olmayan ve nadir görülen hastalığa yakalandıktan bir süre sonra ötenazi talebinde bulundu. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu talebi reddetti.

Cocq, cumartesi itibarıyla yeme-içmeyi ve ilaç almayı bıraktı. 

Tedavi edilemeyen ve acı çeken hastaların kendi talepleriyle hayatlarını sonlandırdığı ötenazi tartışmasına, Fransa'da kilise dahil bazı gruplar tepki gösteriyor.

"İNANIN BANA MUTLUYUM"

Cumartesi sabahı Dijon'daki evinde Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Cocq, son yemeğini yediğini duyurdu: "Kurtuluşa giden yol başladı ve inanın bana mutluyum."

Vücuttaki bazı dokuları bozan ve nihayetinde atarmadar duvarlarına kalıcı zarar veren bir hastalığa yakalanan Cocq, paylaşımının ardından son günlerini de canlı yayımlamak istemişti.

Ancak Facebook, Cocq'un bu planını "İntiharı gösteren yayınlara izin vermiyoruz." diyerek yayını engelleyerek bozdu: "Sayın Cocq'un karmaşık durumuna dikkati çekme kararına saygı duymakla birlikte, uzmanlara danıştıktan sonra Alain'ın hesabından yapılacak canlı yayınları engellemek için önlem aldık."

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) mülakat veren bir Facebook sözcüsü, kurallarının intihar girişimlerinin gösterilmesine izin vermediğini sözlerine ekledi.

Cocq, Facebook'un 8 Eylül'den bu yana yayınlarını engellediğini söyledi. (Fotoğraf: Twitter)

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir mektup yazan Cocq, "aşırı derecede acı çektiğini" belirtmişti. 

BBC Türkçe'nin haberine göre Macron ise bu mektubun kendisini çok duygulandırdığını söylemekle yetinmiş; ancak "konumu gereği kanunların üzerinde olmadığı için" bu izni vermemişti.
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