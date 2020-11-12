Facebook ve Google siyasi reklam yasağını uzattı

ABD'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, başkanlık seçiminden sonra sonuçların hemen belli olmaması nedeniyle başlattığı geçici siyasi reklam yasağını bir ay daha uzattığını duyurdu.





Facebook'tan yapılan açıklamada, "ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor." ifadesini paylaşıldı.





Açıklamada, reklam verenlerden yasağın bir ay daha sürmesini bekleyebilecekleri kaydedilirken ancak duruma göre reklam serbestisinin daha erkene alınması fırsatının da değerlendirileceği ifade edildi.





Ülkedeki diğer teknoloji devi Google da salı akşamı yaptığı açıklamada, Georgia eyaletindeki senato seçim sonuçlarının ikinci tura kalması ve senatodaki çoğunluğu belirleyebilecek önemde olması nedeniyle siyasi reklamları bir süre daha platformdan uzak tutmaya karar verdiğini duyurmuştu.



