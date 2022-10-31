Fakıbaba ilk kez açıkladı: Tehdit alıyorum, tehdit edenin soyadı ise...

İLK KIRILMA MİLLETVEKİLİ LİSTESİYDİ

BELEDİYE BAŞKANI, AKP'Lİ BAŞKANI VURMAYA KALKTI

YILDIZ AİLESİ DİYORUZ DEĞİL Mİ? DÜRÜST İŞ İNSANLARI DA VAR AMA...

10-15 KİŞİ GELDİ, EVİMDE OLSAM ÖLEBİLİRDİM

10 GÜN ÖNCE MÜTHİŞ BİR TEHDİT ALDIM, SOYADI YILDIZ

Halk TV ekranlarında açıklana yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, tehdit edildiğini söyledi. Tehdit eden kişinin adını vermeyen Fakıbaba "Soy ismi Yıldız olan biri" diye konuştu. Daha önce de AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız ile aynı soyadını taşıyan kişilerce kaldığı misafirhanenin önünde hakaretlere uğradığını anlattı.Fakıbaba, "Türkiye'de gözü dönmüş kişilerin neler yapabileceğini Türkiye'de herkes bilir" diyerek savcılığa başvurduğunu söyledi.Sansürsüz programında AKP'den İYİ Parti'ye geçiş sürecinde yaşadığın kırılma noktalarını anlatan Fakıbaba, bu kırılmaların arasında Şenyaşar ailesi ve Yıldız ailesi arasında yaşananlardan da örnekler verdi. Bu olayın terör olayı olmadığını açıklamasının ardından aldığını tepkileri ve tehditleri canlı yayında anlattı.Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarından satır başları:İlk kırılma noktasının Şanlıurfa'da seçim öncesi hazırlanan milletvekili listelerin masa başında oluşturulması ve kenti yansıtmamasını olduğunu anlatan Fakıbaba "Beni liste hazırlanmasında sürekli yıprattılar. Belki 10 kişi birden ben 7. sıradaydım Fakıbaba beni çıkakarttı dedi. Bir iki kişi dese anlayacağım. 9. sıradaydım Fakıbaba beni listeden çıkarttı dediler. Oysa Fakıbaba'nın listeden haberi yok. O listeyi ben hazırlamışım gibi gösterdiler. Neyse o seçimi göğüsledim."Benim geçtiğim yolları öğrendiğiniz zaman bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Birinci kırılma dedim, milletvekili listesiydi... Bu milletvekili listesini 'Ahmet Fakıbaba yaptı' dedikleri zaman oradaki 300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Aslında genel merkez de biliyor ki ben esaslı bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Kimileri ile kötü anlar yaşadım. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir şey olabilir. Bunlar yaşanırken bir mevcut belediye başkanının AK Parti ilçe başkanına namluyu doğrultup vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar anlatılacak ve tek tek kayda geçmiş olaylar.2018 yılından sonra ben tefecilik de gördüm. Ama şu işi yanlış yapmayalım. Yıldız ailesi diyoruz değil mi? Yıldız ailesinde çok dürüst iş insanları var. Çok dürüst memurlar var. Çalışan işçiler var ama bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip 10-15 kişi, hakaret eden bağıran, gecenin saat birinde küfreden insanlar da var. Ama bunları bir kefeye koyduğunuz zaman bir haksızlık oluşuyor.Barış Terkoğlu'nun "AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin sizin bulunduğunuz yere gelip hakaret etmesinden bahsediyorsunuz doğru mu?" demesi üzerine Fakıbaba "Hakaret değil sadece, tehdit... Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi. Döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. İbrahim Halil Yıldız'la mahkemelik olay devam ediyor. İbrahim beyle bir telefonda görüştük, sonra kardeşi aradı, 10-15 kişi geldi, küfürler hakaretler. Orada olsam belki kapı kırılıp girilecekti. Öle de bilirdim.Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim. Düşman kazandım mı Yıldız ailesinden? Ben 10 gün öncesi yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Soy ismi Yıldız olan. Buna hakimler savcılar karar verecek. Yıldız ailesinin bu yaptığını AK Partili vekilin de diyerek o suçu ona yüklemenin de doğru olmadığına inanıyorum. Beni 10-15 kişinin devletin misafirhanesinde darp etmek için geldiklerinde ben İbrahim Halil Yıldız ile telefonda görüştüm. Birbirimize çok kötü şeyler söyledik. Ardından kardeşi aradı beni, sonra 10-15 kişi geldi. Buna rağmen ben diyemem ki ben milletvekili şöyle böyle diyemem.Daha 10 gün önce soy ismi Yıldız olan biri arayıp çok büyük hakaret etti, aynı hakaretleri kendisine iade ettim. Her şey olabilir. Gözü dönmüş insanların neler yapabileceğini Türkiye'de herkes bilir.