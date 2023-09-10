Fas’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı! 3 günlük yas ilan edildi…

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde son gelen bilgilere göre 2012 kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 2059'a yükseldi. Öte yandan ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.







Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.





FAS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DURUMU AKTARDI



Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2012'ye, yaralıların 2059'a yükseldiğini açıkladı. Yaralananlardan 1404 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.







ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.







DEPREMZEDELER İÇİN TALİMATLAR VERDİ

Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi. Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı. Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.







VATANDAŞLARA "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI



Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.







EKİPLER DEPREM BÖLGESİNE ULAŞMAKTA ZORLANIYOR

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi. Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.







BİRÇOK KENTTE YIKIM VAR

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti. Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.









