Fatih Erbakan'dan HDP açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin görüşlerini paylaşırken, HDP'nin kapatılmasının, partiye oy veren seçmenin de dolaylı olarak "cezalandırılması ve suçlanması" anlamına geldiğini, bunun da insanların tepkisini çekecek bir durum olduğunu söyledi.





Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. HDP'nin kapatılmasının Türkiye'nin demokrasi ve yargısının tartışılır hale gelmesine vesile olacağını ve sorunun daha da büyümesine yol açacağını savunan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, partilerin kapatılmasına karşı olduğumuzu, partileri milletin açıp milletin kapatması gerektiğine inandığımızı açık bir şekilde ifade ediyoruz. Eğer bir siyasi hareketle ilgili bir sorun varsa milletimize bu sorun anlatılmalı ve o siyasi hareket siyaset meydanında yenilgiye uğratılmalıdır" diye konuştu.





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Avrupa ile Türkiye'deki bazı kesimlerin 1998'de Refah Partisinin (RP) kapatılmasına ve bugün HDP'ye yönelik davaya gösterdikleri tavırlarda büyük çelişkinin bulunduğuna dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:





"Bugün bir HDP milletvekilinin, vekilliğinin düşürülüp Meclis'ten çıkarılması karşısında en yüksek sesten tepki gösteren bazı çevreler, 1999 yılında Fazilet Partisinin başörtülü milletvekiline 'Bu kadına haddini bildirin.' denilerek genel kurul salonundan dışarıya çıkartılması sırasında alkış tuttular. Bu da son derece iki yüzlü, son derece samimiyetsiz bir tavırdır. Haksızlıksa, adaletsizlikse, insan hakkıysa demokrasiyse başörtülü milletvekiline gelince bunlar geçerli değil ama HDP milletvekiline gelince bunlar geçerli. Bu çevrelerin, haksızlığa uğrayanın partisine, ideolojisine ve işlerine gelip gelmemesine göre tavır takınmaları insan hakları demokrasi, hukuk, adalet noktasındaki söylemlerinin içinin boş olduğunu, samimiyetsiz olduklarını, iki yüzlü olduklarını maalesef açık bir şekilde ortaya koymaktadır."





Erbakan, 'HDP'nin kapatılmasına en çok terör örgütü PKK'nın sevineceğini, terör örgütünün bölge halkına partinin kapatılmasını siyasi çözümün mümkün olmadığının kanıtı olarak sunacağını' kaydetti.