Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim ile Çebi PFDK'ya sevk edildi /24 Aralık 2019 19:30

Fatih Terim ile Çebi PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Göztepe maçı sonrasındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.Yapılan açıklamada Terim'in maç sonrası açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Fatih Terim maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüne girdik. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz ama deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin. Genel olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. 60. dakika civarı Ömer düşünce Gassama'nın ikinci sarı kartını görmesi gerekiyordu. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama oyun çok duruyor. Yerden kalkmayanlar, içeri giren doktorlar... Buna müsaade eden de hakemlerimiz. Bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, 23 Aralık tarihli basın toplantısında yapmış olduğu değerlendirmeler de  "sportmenliğe aykırı açıklamalar" olarak tanımlandı ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi. 
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